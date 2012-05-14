Arena'da şampiyonluk kutlaması

Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, elde edilen başarıyı taraftarıyla kutladı.

Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamasına sarı-kırmıkılı taraftarlar büyük ilgi gösterirken, tribünler tamamen doldu.

Kutlamadan saatler önce stada gelip tribünde yerlerini almaya başlayan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla, elde edilen başarının mutluluğunu doyasıya yaşadılar.

Takımın gelişi canlı verildi

Galatasaray takımının kutlama için stada gelişi takım otobüsünden canlı yayınla stat skorbordunda gösterildi.

Şampiyonluk şarkıları söyleyen futbolcuların, rakiplere Fenerbahçe'ye göndermede bulunarak, ''Şampiyonluk yarınlara kaldı'' şarkısı söyleyip, ağlama taklidi yaptıkları görüldü. Bu esnada statta ise ''Mini mini bir kuş'' şarkısının çalınması dikkati çekti.

Ayrıca, taraftarların Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e tepkileri kutlama organizasyonunda da sürdü ve ''Yeter Yıldırım Demirören'' tezahüratları yapıldı.

Aysal'dan Terim'e jest

Kutlama organizasyonunda Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, teknik direktör Fatih Terim'e özel bir kupa hediye etti.

Ünal Aysal, tüm dünyadaki Galatasaraylı'lara tek bir şey söylemek istediğini belirterek, ''Hocam ne mutlu sizinle birlikte olmak'' ifadelerini kullandı ve Terim'in elini tutarak havaya kaldırdı.

''Büyük başkan'' tezahüratları altında Aysal, Terim'e, futbolculuk döneminde giydiği 5 numaralı formasıyla Terim'i tasvir eden küçük bir heykel şeklindeki kupayı takdim etti.

Fatih Terim ise, ''Galatasaray'ın gerçek 1 numarası'' olarak nitelendirdiği Ünal Aysal'a, üzeri tüm futbolcular ve teknik heyet tarafından imzalanmış olan, 1 numaralı formayı hediye etti.

Kutlamada Aysal ve Terim'in sahne almasının ardından, sarı-kırmızılı yöneticiler de bu iki isme dahil oldu. Aysal yönetiminde yer alan yöneticiler, tek tek isimleri okunarak sahaya davet edildiler ve platforma çıkarak tribünleri selamladılar.

Sahaya en son futbolcular çıktı

Kutlama organizasyonunda sahaya en son, taraftarların coşkuyla beklediği futbol takımı çıktı.

Yöneticiler, yardımcı antrenörler ve malzemecilerin sahneye gelmesinin ardından, isimleri tek tek okunan futbolcular da ışık ve lazer gösterileri altında kutlamaya dahil oldular.

Sahneye gelen futbolculardan Engin Baytar'ın göz yaşlarına hakim olamadığı gözlenirken, Fenerbahçe maçında sakatlanan Elmander'in ise çıkış tüneline kadar koltuk değneği ile geldikten sonra, koltuk değneğini bırakıp sekerek platforma kadar yürüdüğü gözlendi.

Galatasaray'ın yabancı oyuncuları, sahneye ülkelerinin bayraklarıyla geldiler. Sarı-kırmızılı ekibin İspanyol oyuncusu Albert Riera, sahneye gelirken, bir matador gibi elindeki İspanyol bayrağını sallayıp, tribünlere ''Oley'' çektirdi.

Çek savunma oyuncusu Tomas Ujfalusi'nin saçını kestirmesi dikkati çekerken, Breziyalı oyuncu Felipe Melo ise ''Pitbull'' taklidini kutlamada da yapmaktan geri kalmadı. Sahaya girer girmez ''Pitbull'' taklidi yaparak bir süre yürüyen Melo, daha sonra takım arkadaşı Eboue ile birlikte dans ederek platforma çıktı.

Sabri ''Üçlü '' çektirdi

Kutlama için hazırlanan platformda Galatasaray yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularının yerlerini almasının andından, sarı-kırmızılı futbolcu Sabri Sarıoğlu mikrofonu alarak, tüm stada ''üçlü'' çektirdi.

Sabri'nin ''üçlü'' çektirmesinin ardından, şampiyonluk kupasını başkan Ünal Aysal, takım kaptanları Ayhan Akman, Sabri Sarıoğlu ve Tomas Ujfalusi'ye verdi. Kupanın hep birlikte kaldırılması sonrası tüm stat adeta bayram yerine dönerken, elde edilen başarı coşkuyla kutlandı.

Taraftar sahaya girdi, kupa turu güçlükle yapılabildi

Organizasyonda Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluk kupasıyla tur atmaya hazırlanırken, taraftarların bir anda sahaya inmeleriyle şampiyonluk turu yarım kaldı. Bir anda saha içi taraftarlarla dolarken, sarı-kırmızılı oyuncular güvenlik görevlilerinin yardımıyla tekrar platforma dönebildiler.

Bazı futbolcular bu esnada sahadan ayrılırken, teknik direktör Fatih Terim'in de sinirli bir şekilde içeriye gittiği görüldü.

Taraftarların, ''Sahadan çıkmayan Fenerli olsun'' uyarı anonslarıyla güçlükle tribüne gönderilmesinin ardından, kısa bir tur yapıldı ancak yine taraftarların sahaya inmesi önlenemeyince, futbol takımı direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Kupayı elinde tutan Sabri Sarıoğlu, güvenlik görevlilerinin yardımıyla içeri girebildi.

Sarı-kırmızı maşaleler yakıldı

Galatasaray takımının sahaya çıkmasından önce ve kutlama organizasyonu sırasında yüzlerce sarı-kırmızı renklerde meşale yakıldı.

Taraftarların yaktığı meşalelerin dumanı nedeniyle stat içinde zaman zaman adeta göz gözü görmedi.

Altay ve Gripin grubu sahne aldı

Sunuculuğunu sinema oyuncusu Demet Akbağ'ın yaptığı kutlama gecesinde sarı-kırmızılı taraftarlar için Altay ve Gripin grubu sahne aldı.

Takım sahaya gelmeden önce, Felipe Melo'nun 10 numaralı formasıyla sahneye çıkan şarkıcı Altay, sözlerini Galatasaray için değiştirdiği, ''Kıskananlan çatlasın'' adlı parçasının da yer aldığı, küçük bir konser verdi.

Altay'ın ardından sahne alan Gripin grubu, Galatasaray için besteledikleri şarkıyla açılışı yaptıktan sonra, kendi parçalarını seslendirdi.