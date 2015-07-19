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“Arda Turan turları“ başlıyor

Tur şirketleri, Atletico Madrid'den 41 milyon avro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olan milli futbolcu Arda Turan için bu şehre özel turlar düzenlemeye başlayacak.

“Arda Turan turları“ başlıyor

Tur şirketleri, Atletico Madrid'den 41 milyon avro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olan milli futbolcu Arda Turan için bu şehre özel turlar düzenlemeye başlayacak.

19 Temmuz 2015 Pazar 12:25
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“Arda Turan turları“ başlıyor

İZMİR 

Türkiye'deki tur operatörleri, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'den 41 milyon avro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olan Arda Turan için, Barcelona kentine özel turlar düzenleyecek.

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arda Turan'ın Barcelona kulübüne transfer olmasının, Türkiye'de Barcelona kentine ilgiyi arttırdığını ve bu şehre tur taleplerinde önemli miktarda artış yaşandığını söyledi.

Polatoğlu, Arda'nın transferinden sonra Türkiye'deki Barcelona taraftarının arttığını, tur operatörleri olarak Barcelona'ya özel "Arda Turan turları" düzenlemeye hazırlandıklarını belirterek, "Arda Turan, Barcelona'nın transfer yasağı nedeniyle bir süre forma giyemeyecek amaArda Turan turlarına önümüzdeki aydan itibaren başlayacağız. Turlar, 2 gece 3 gün, uçak, maç bileti, şehir içi transferler ve Barcelona şehir turu dahil 299 avrodan başlayacak" dedi.

Barcelona maçlarına özel tur paketi

Prontotour Pazarlama Müdürü Sarp Özkar, İspanya’nın Türk seyahat severlerin en çok ziyaret ettiği 5'inci ülke olduğuna işaret ederek, her yıl yüzde 30'un üzerinde talep artışının olduğunu dile getirdi.

Arda Turan’ın Barcelona’ya transferinden sonra taleplerin daha arttığını belirten Özkar, şunları kaydetti:

"Tur paketi satın alarak İspanya’ya giden çok önemli bir seyahat sever olduğu gibi, Barcelona-Real Madrid derbisini izlemek için de seyahat eden önemli bir kitle var. Geçtiğimiz yıllarda Arda Turan’nın Atletico Madrid takımında oynaması nedeniyle, Atletico Madrid’in de sıradan lig maçlarına bile buradan biletini alıp giden pek çok seyahat sever olmuştu.

Milli futbolcumuzun Barcelona’ya transfer olması sonrasında ise hem dünya yıldızlarını seyretmek isteyen hem de Arda’nın Neymar, Messi ve İniesta ile nasıl bir şov yapacağını merak eden çok önemli bir kitle olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, şirket olarak Barcelona’nın iç saha maçlarına özel tur paketleri organize edeceğiz."  

AA

Son Güncelleme: 19.07.2015 16:36
Anahtar Kelimeler:
önce VatanArda Turan Turları Başlıyor
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