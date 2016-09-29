"Arda Turan milli takıma dönecektir"

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Mainz 05'te oynayan Yunus Mallı, Arda Turan'ın milli takıma yeniden döneceğine inandığını söyledi.

Yunus Mallı, bireysel hedefleri, milli takımı seçilme süreci, milli futbolcular Emre Mor ve Arda Turan'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Herkesin takımında kendini üst seviyeye taşıması gerek"

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nın beklendiği gibi geçmediğini aktaran 24 yaşındaki oyuncu, "Orada yaptığımız hatalardan ders çıkarmamız lazım. Herkesin takımında kendini üst seviyeye taşıması gerek. Tüm oyuncuların milli takımda ülkesi için elinden geleni yapması lazım." dedi.

Yunus, Arda Turan'ın milli takıma dönüp dönmeyeceğine ilişkin bir soruya da "Arda Turan büyük bir oyuncu, herkes bunu biliyor ve görüyor. Barcelona'da oynuyor ve geçmiş yıllarda Türkiye için çok büyük başarılara imza attı. O yüzden milli takıma dönecektir." şeklinde konuştu.

"Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takımda oynamak istiyorum"

Bundesliga'da kendini çok iyi hissettiğini ifade eden Yunus, buna karşın gelecekte Şampiyonlar Ligi'nde sürekli yer alan bir takımda forma giymek istediğini ifade etti.

"Emre Mor, Bundesliga'da iyi işler yapacak"

Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor'un kendisini daha da geliştireceğine inandığını vurgulayan Yunus, "Emre Mor genç ve çok yetenekli bir oyuncu. Kendini daha çok geliştirecektir. Dortmund gibi büyük bir takımda kendini ispatlayacağını düşünüyorum. Biraz sabretmesi lazım ama aldığı sürelerde kendini göstermeye başladı. Daha çok genç. Dortmund'da da kaliteli oyuncular var. O yüzden zamanla Bundesliga'da daha iyi şeyler yapacak." şeklinde görüşlerini belirtti.