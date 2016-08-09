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Arda Turan küçük hayranlarını üzdü

Barcelonalı futbolcu Arda Turan, antrenman çıkışında kendisini bekleyen bir grup çocuk taraftara ilgi göstermeyince tepki çekti.

Arda Turan küçük hayranlarını üzdü

Barcelonalı futbolcu Arda Turan, antrenman çıkışında kendisini bekleyen bir grup çocuk taraftara ilgi göstermeyince tepki çekti.

09 Ağustos 2016 Salı 15:09
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Arda Turan küçük hayranlarını üzdü

MADRİD 

Barcelona'nın Sant Joan Despi'deki tesislerinde dün yaptığı antrenmanın ardından çıkış kapısında futbolcuları bekleyen küçük yaşlardaki bir grup taraftar, arabasını durdurmayıp, penceresini açmayan ve kendilerine imza vermeyip, fotoğraf çektirmeyen milli futbolcu Arda Turan'a tepki gösterdi. "Arda" diye bağıran bazı çocuklar, Türk futbolcunun arabasıyla yoluna devam etmesi üzerine sinirlenip, arabanın camlarına vurarak, hakaret içeren sloganlar attı.

Olayı görüntüleyen İspanyol televizyonu "Cuatro", Iniesta, Munir, Umtiti gibi diğer Barcelonalı futbolcuların küçük hayranlarını kırmayıp arabalarını durdurduğunu vurgulayıp, Arda'nın tavrını "üzücü" olarak yorumladı.

AA

Son Güncelleme: 09.08.2016 15:10
Anahtar Kelimeler:
Arda Turanönce Vatan
Yorumlar
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cenk 2016-08-10 22:22:38

yeter be kardesim bu ardanin suratini hergun gazetelerde goruyoruz, fazlasiyla pohpohlanmis,fizigi olmayan, kacak oynayan bir adam. gorduk sampiyonada
20 metre kare icinde oynayan kosamiyan bir adam, milli takimda yeri yoktur, oraya kosan savasci birisi lazim arda degil aksi takdirde milli takim 10 kisi ile oynar.

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