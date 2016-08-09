Arda Turan küçük hayranlarını üzdü

MADRİD

Barcelona'nın Sant Joan Despi'deki tesislerinde dün yaptığı antrenmanın ardından çıkış kapısında futbolcuları bekleyen küçük yaşlardaki bir grup taraftar, arabasını durdurmayıp, penceresini açmayan ve kendilerine imza vermeyip, fotoğraf çektirmeyen milli futbolcu Arda Turan'a tepki gösterdi. "Arda" diye bağıran bazı çocuklar, Türk futbolcunun arabasıyla yoluna devam etmesi üzerine sinirlenip, arabanın camlarına vurarak, hakaret içeren sloganlar attı.

Olayı görüntüleyen İspanyol televizyonu "Cuatro", Iniesta, Munir, Umtiti gibi diğer Barcelonalı futbolcuların küçük hayranlarını kırmayıp arabalarını durdurduğunu vurgulayıp, Arda'nın tavrını "üzücü" olarak yorumladı.