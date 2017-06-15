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Arda Turan'ın menajerinden açıklama

İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, planlarının milli oyuncunun gelecek sezonda da takımda kalması olduğunu söyledi.

Arda Turan'ın menajerinden açıklama

İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, planlarının milli oyuncunun gelecek sezonda da takımda kalması olduğunu söyledi.

15 Haziran 2017 Perşembe 13:48
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Arda Turan'ın menajerinden açıklama

İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, yaz transfer döneminde Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Arda Turan hakkında İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

Cope radyosuna demeç veren Ahmet Bulut, şu ana kadar kulüpten kimsenin kendileriyle iletişime geçmediğini belirterek, "Şimdilik planımız, Arda'nın gelecek sezon da Barcelona'da devam etmesi. Şu ana kadar hiçbir kulüple konuşmadım. Ama eğer Barça'dan bize 'Arda'yı kadroda düşünmüyoruz' denilirse o zaman tabii farklı olur." ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın Barcelona ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Bulut, "Onun için kolay bir sezon olmadığı doğru. Sakatlıklar yaşadı ve sezonun ikinci yarısında yeterince iyi oynayamadı. Ama Arda memnun. Ve elbette yeni teknik direktör Ernesto Valverde onun da hoşuna gidiyor." şeklinde konuştu.

"Karar alındı ve Arda'nın milli takımdaki dönemi bitti"

30 yaşındaki oyuncunun A Milli Futbol Takımı'nı bırakma kararı ile ilgili soruları da cevaplayan Bulut, şunları söyledi:

"Zor ama iyi düşünülmüş bir karar oldu. Uzun zamandır bunu yapmayı düşünüyordu ve sonunda milli takımı bırakma vaktinin geldiğine karar verdi. Çünkü herkes sadece Arda'yı konuşuyordu. Karar alındı ve Arda'nın milli takımdaki dönemi bitti."

AA

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