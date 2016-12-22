UEFA Şampiyonlar Ligi

'nde

Barcelona

'nın konuk ettiği Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımını 4-0 yendiği maça golleriyle damga vuran

Arda Turan

, birçok rekora da imza attı.

Karşılaşmayı 3 gol ve bir asistle tamamlayan milli futbolcu, Rivaldo, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Lionel Messi ve Neymar'ın ardından Barcelona tarihinde "hat-trick" yapan 6'ncı futbolcu unvanını elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında 3 gol ve üzeri atan 77'nci futbolcu konumuna gelen Arda Turan, bunu Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'ın ardından başaran üçüncü Türk oyuncu olarak da tarihe geçti.

8,5 yıl sonra hat-trick

Kariyerinin ilk "hat trick"ini 2007-2008 sezonun 33. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor'u 5-3 yendiği maçta yapan milli futbolcu, 8,5 yıl aranın ardından aynı başarıyı bu kez Barcelona formasıyla tekrarladı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 146 dakika süre alan Arda Turan, toplamda 4 gol ve bir asistlik performansıyla takımının hücum hattında en etkili oyuncuları arasında yer aldı. 29 yaşındaki futbolcu, gösterdiği üstün performansla bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında her 36,5 dakikaya bir gol sığdırdı.

İlk "hat-trick" Ellerman'dan

1992'de kurulan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 32 ülkeden 42 farklı kulüpte 77 futbolcu, bir maçta 3 ve üzerinde gol atma başarısı gösterdi.

İlk "hat-trick" ise Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'dan Juul Ellerman'dan geldi. Takımının Litvanya temsilcisi Vilnius'u 6-0 yendi̇ği̇ 16 Eylül 1992'de oynanan maçta Hollandalı oyuncu, takımının 3 golüne birden imza attı.

Rekorların adamı Messi

Arda'nın takım arkadaşı Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi ise Şampiyonlar Ligi'nde kırdığı rekorlarla adından birçok kez bahsettirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta "hat-trick" yapan Messi, bu alanda en yakın rakibi Real Madridli Cristiano Ronaldo'nun (5) önünde bulunuyor. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Alman golcü Mario Gomez, Milan'ın Brezilyalı santrforu Luiz Adriano ile eski İtalyan forvet Filippo Inzaghi ise Şampiyonlar Ligi'nde 3 kez "hat-trick" yapan diğer isimler olarak öne çıkıyor.

Barcelonalı Messi, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 5 gol atma başarısını gösteren futbolcu unvanını ise Luiz Adriano ile paylaşıyor. Bu iki futbolcunun dışında Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 4 kez ağları sarsan futbolcular arasında Marco van Basten, Simone Inzaghi, Dado Prso, Ruud van Nistelrooy, Andriy Shevchenko, Bafetimbi Gomis, Mario Gomez, Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimoviç ve Cristiano Ronaldo bulunuyor.

AA