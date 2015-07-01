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'Arda Turan Barcelona yolunda'

Katalonya radyosu, Barcelona'nın Arda Turan ve kulübü Atletico Madrid ile görüşmelerde büyük aşama kaydettiğini iddia etti

'Arda Turan Barcelona yolunda'

Katalonya radyosu, Barcelona'nın Arda Turan ve kulübü Atletico Madrid ile görüşmelerde büyük aşama kaydettiğini iddia etti

01 Temmuz 2015 Çarşamba 11:52
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'Arda Turan Barcelona yolunda'

MADRİD - Katalonya radyosu, İngiliz kulüplerinden gelen baskılardan dolayı Barcelona'nın, Arda Turan'ın transferini bitirmek için acele ettiğini, Türk futbolcu ve kulübü Atletico Madrid ile görüşmelerde büyük aşama kaydettiğini ileri sürdü.

Barcelona Kulübü kaynaklarına dayandırılarak verilen haberde, Katalan ekibi tarafından Arda transferinin açıklanabileceği belirtildi.

Arda'ya İngiltere'nin Chelsea, Manchester United ve Manchester City takımlarından ciddi teklifler geldiği hatırlatılan haberde,  Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique'ninArda Turan isteğini yerine getirmek isteyen kulüp yönetiminin, 18 Temmuz'da yapılacak kulüp başkanlığı seçimini beklemeden transferi gerçekleştirmeye çalıştığı iddia edildi.

Arda'nın, FIFA'nın yasağı nedeniyle ocak ayına kadar Barcelona'da forma giyemeyeceği ancak bu sırada 2016 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Türk Milli Takımı ile 4 maça çıkacağı kaydedildi.

Bu arada İspanya'da Arda'ya yakın çevreler de Türk futbolcunun Barcelona'ya transfer olacağı görüşünü savunuyor.

AA

Son Güncelleme: 01.07.2015 11:52
Anahtar Kelimeler:
Arda Turanönce Vatan
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