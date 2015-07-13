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Arda Turan Barcelona ile ilk antrenmanına çıktı

Barcelona'nın 5 yıllığına renklerine bağladığı milli futbolcu Arda Turan, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Arda Turan Barcelona ile ilk antrenmanına çıktı

Barcelona'nın 5 yıllığına renklerine bağladığı milli futbolcu Arda Turan, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

13 Temmuz 2015 Pazartesi 20:33
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Arda Turan Barcelona ile ilk antrenmanına çıktı
BARCELONA - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın 5 yıllığına renklerine bağladığı milli futbolcu Arda Turan, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra La Liga ve İspanya Kral Kupası'nda da şampiyonluk yaşayan Katalan ekibi, 2015-2016 sezonu hazırlıklarına start verdi.

Tesislere ilk gelen futbolculardan Arda Turan'ın oldukça heyecanlı olduğu gözlendi. Tesis girişinde Luis Suarez ve Iniesta ile tanışan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni takım arkadaşlarınca sıcak bir şekilde karşılandı. Arda, tüm oyuncular ve kulüp görevlilerini tek tek selamladı.

Kulüp doktorlarınca sağlık kontrolünden geçirilen Luis Suarez, Rafinha, Douglas, Sergi Roberto, Adriano, Vermaelen, Mathieu, Masip, Sandro, Munir, Halilovic ve Arda Turan, akşam saatlerinde teknik direktör Luis Enrique gözetiminde çalışmalara başladı.

Copa America'da mücadele eden Messi, Neymar, Dani Alves ve Mascherano'nun, izinli olmaları nedeniyle katılmadığı idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti. Taraftarlar ise antrenmana alınmadı.

AA

Son Güncelleme: 14.07.2015 08:14
Anahtar Kelimeler:
Arda Turanönce VatanAntrenman
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