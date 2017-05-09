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'Arda'nın Barcelona macerası bitiyor' iddiası

İspanyol spor basını, milli oyuncu Arda Turan'ın 6 sezondur forma giydiği İspanya Birinci Futbol Ligi'ne (La Liga) yaz transfer döneminde veda edeceği yönündeki iddialarını yoğunlaştırdı.

'Arda'nın Barcelona macerası bitiyor' iddiası

İspanyol spor basını, milli oyuncu Arda Turan'ın 6 sezondur forma giydiği İspanya Birinci Futbol Ligi'ne (La Liga) yaz transfer döneminde veda edeceği yönündeki iddialarını yoğunlaştırdı.

09 Mayıs 2017 Salı 12:25
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'Arda'nın Barcelona macerası bitiyor' iddiası

MADRİD 

Barcelona Kulübünü yakından takip eden El Mundo Deportivo gazetesi, Arda Turan'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasının büyük olasılık olduğunu savunup, Türk futbolcunun yerine düşünülen oyuncularla ilgili iddiasını manşetine çıkardı. "Arda'nın yedek parçaları" başlığı altında verilen haberde, "Barcelona, Türk futbolcuyu en az 25 milyon avroya satmak istiyor. Barça, Arda'nın yerine kaliteli ve çok nitelikli bir orta saha oyuncusu arıyor. İlk adaylar, Paris Saint-Germain'den Angel Di Maria, Borussia Dortmund'dan Reus ve Sevilla'dan Vitolo." ifadeleri kullanıldı.

Arda Turan'ın Barcelona'da geçirdiği iki sezonda "büyük beklentileri karşılayamadığını" öne süren Katalan spor gazetesi, "Arda'dan Iniesta ve Neymar kalitesinde bir futbol bekleniyordu ama bunu karşılayamadı. Önemli maçlarda belirleyici olamadı. Ayrıca onun en büyük destekçisi teknik direktör Luis Enrique de sezon sonunda gidiyor. Arda, önemli transfer teklifleri aldı ve kulüp onu satmak istiyor." diye yazdı.

Milli futbolcunun Çin'den gelen sezon başına net 18 milyon avroluk teklifi reddettiğini savunan El Mundo Deportivo, "Çin kulüplerinden gelen teklifler geçerliliğini koruyor. Ayrıca Arda'nın menajeri, Arsenal ve Inter kulüpleriyle de görüşmeler yapıyor. Arda Turan'a yakın kaynaklar Türk futbolcunun gelecek sezon Premier Lig'de forma giyme olasılığını daha yüksek gösteriyor." iddiasında bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ArdaBarcelonaMacera
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