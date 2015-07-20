'Arda hiçbir takıma kiralanmayacak'

İSTANBUL - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'da teknik direktör Luis Enrique, milli futbolcu Arda Turan'ın hiçbir takıma kiralanmayacağını ifade etti.

Katalan ekibinin ABD kampında yaptığı açıklamada, kulübün transfer yasağı nedeniyle ocak ayına kadar oynayamayacak Arda Turan'ın takımdaki durumunu değerlendiren Luis Enrique, "Arda'nın ocak ayına kadar forma giyemeyecek olması bizim için olumsuz bir durum ama oyun tarzımıza alışabilmesi için bizimle antrenmanlara çıkacak. Transferi söz konusu değil. Ondan büyük beklentilerimiz var" ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin kampa dahil edilmemesi konusuna da açıklık getiren 45 yaşındaki Luis Enrique, "Messi'nin sezonu çok uzun sürdü ve dinlenmeye ihtiyacı var. ABD'de olmayacak ve biraz tatil yapacak. Dinlenmesi ABD turundan daha önemli" şeklinde konuştu.

ABD turu kapsamında Uluslararası Şampiyonlar Kupası Kuzey Amerika hazırlık turnuvasına katılacak Barcelona, burada Los Angeles Galaxy, Manchester United ve Chelsea ile karşılaşacak.