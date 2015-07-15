Arda Barcelona'da kalacak

BARCELONA - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın başkanlığı için yarışan Josep Maria Bartomeu, Joan Laporta, Agusti Benedito ve Toni Freixa, yeni transfer Arda Turan'ın sözleşmesindeki "3,4 milyon avro daha düşük bedelle Atletico Madrid'e geri satılabileceği" opsiyonunu kullanmayacaklarını açıkladı.



Geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi, La Liga ve İspanya Kral Kupası şampiyonuBarcelona Kulübü'nde 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi 4 aday İspanya'nın TV3 kanalında oturuma katıldılar.



Mevcut başkan Bartomeu'nın yanı sıra Laporta, Benedito ve Freixa'nın katıldığı televizyon programında tüm adaylar, 34 milyon avroya transfer edilen milli futbolcu Arda Turan'ın, ocak ayına kadar kiralanmasının ya da anlaşmadaki madde gereği Atletico Madrid'e geri gönderilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.



Adayların tamamı, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, teknik direktör Luis Enrique'nin isteği doğrultusunda transfer edildiği, 1 Ocak 2016 tarihine kadar takımla çalışmalarına devam edeceği ve 3 Ocak'ta oynanacak Katalan derbisinde Espanyol takımına karşı forma giyeceğini belirtti.



Arda Turan'ın kontratında, yeni kulüp başkanının Türk futbolcuyu istememesi halinde 20 Temmuz gece yarısından önce 3,4 milyon avro daha düşük (30,6 milyon) bedelle Atletico Madrid'e geri satabileceği maddesi bulunuyor.



FIFA'nın kulübe getirdiği transfer yasağı nedeniyle kadroya yeni katılan isimlerin, 2016'nın ocak ayına kadar resmi maçlarda oynayamaması, söz konusu futbolcuların ceza bitene kadar başka takımlara kiralanmasını gündeme getirmişti.

