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Arda Barcelona'da mutlu

İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen Türk futbolcu Arda Turan, Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez ve diğer oyuncularla beraber oynadığı için şanslı olduğunu söyledi.

Arda Barcelona'da mutlu

İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen Türk futbolcu Arda Turan, Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez ve diğer oyuncularla beraber oynadığı için şanslı olduğunu söyledi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 13:29
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Arda Barcelona'da mutlu

İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen Türk futbolcu Arda Turan, kulübün Japon online alışveriş sitesi Rakuten ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının tanıtımı için Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Barcelona'da üçüncü sezonunu geçirecek Arda Turan, yeni sponsorla birlikte bu sezon tüm kupaları kazanmak istediklerini belirterek, "Messi, Neymar, Luis Suarez ve diğer oyuncularla beraber oynamak benim için mükemmel bir imkan. Önemli tecrübeler elde ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk futbolcunun yanı sıra basın toplantısında yer alan Arjantinli yıldız Lionel Messi, Brezilyalı futbolcu Neymar ve İspanyol savunma oyuncusu Gerard Pique de sponsorluk anlaşması ve yeni sezona dair görüşlerini aktardı.

İspanyol ekibi ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalayan Arjantinli yıldız oyuncu Messi, yeni sezona başlamak için sabırsızlandığını aktararak, "Ernesto Valverde, kendisini kanıtlamış bir teknik direktör. Yeni sezona birçok hedefle başlıyoruz. Amacımız, bu sezon tüm kupaları kazanmak. Kulüpte bir başka harika yıl geçirmek için çok heyecanlıyım." diye görüş belirtti.

"Önemli olan herkesin mutlu olması"

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, takımda herkesin iyi arkadaş olduğunun altını çizerek, "Önemli olan herkesin mutlu olması. Biz iyi olursak, takım da başarı sağlar ve Barça mükemmel başarılar elde eder." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Arda Turan, Galatasaray'dan Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Alman futbolcu Lukas Podolski ile de bir araya geldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BarcelonaArda TuranLionel MessiNeymarLuis Suarez
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