Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
104525
ALTIN
163.338
DOLAR
3.9316
STERLİN
5.2336
EURO
4.6578
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
"İŞTE BUNDANDIR KAVGAM"
"İŞTE BUNDANDIR KAVGAM"
"Bayazhan"
"Bayazhan"
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''
Bu hafta 5 film vizyonda
Bu hafta 5 film vizyonda
Flaş Haber
Tayvan'da deprem
Kapat

"Ara dönemde çok büyük transfer düşünmüyorum"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ara dönemde çok büyük transfer düşünmediğini ifade etti.

"Ara dönemde çok büyük transfer düşünmüyorum"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ara dönemde çok büyük transfer düşünmediğini ifade etti.

24 Kasım 2017 Cuma 12:10
0 Okunma
"Ara dönemde çok büyük transfer düşünmüyorum"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un orantısız bir şekilde attığından fazla gol yediğini ve bunu değiştirmek için tedbir almaya çalıştıklarını söyledi.

Elindeki kadro ile ligi götürmeye çalıştığını dile getiren Çalımbay, "Ben geldikten sonra Trabzonspor 4 gol yedi. Bunların üçünü kendi kalemize attık. Bu da benim şanssızlığım. Kupa maçı da dahil olmak üzere kendi kalemize attıklarımızı çıktığımızda bir gol yemişiz. İstatistikleri değiştirmek için çalışacağız." dedi.

"Çok büyük transferler düşünmüyorum"

Trabzonspor'un gol yemesinin sadece savunmadan kaynaklanmadığını, orta sahada da sıkıntıları olduğunu ama düzelteceklerini belirten Çalımbay, şunları söyledi:

"Buna inanıyoruz. Çok büyük transfer düşünmüyorum. Yönetimle oturup konuşacağız. Tek düşüncem 5 lig maçı ve kupa maçları. Mevcut kadromuzu çok iyi duruma getirip ondan sonra yönetimle konuşacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporTrabzonspor Teknik DirektörüRıza çalımbay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çağla Büyükakçay'ın Sharapova heyecanı
Çağla Büyükakçay'ın Sharapova heyecanı
Spor dünyasından Öğretmenler Günü mesajı
Spor dünyasından Öğretmenler Günü mesajı
Çalımbay umut dolu
Çalımbay umut dolu
Ziraat Bankası'nın bileği bükülmüyor
Ziraat Bankası'nın bileği bükülmüyor
Süper Lig'de başkent derbisi heyecanı
Süper Lig'de başkent derbisi heyecanı
Celtics'i Miami durdurdu
Celtics'i Miami durdurdu
Burhan Akbudak, U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda dünya şampiyonu oldu
Burhan Akbudak, U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda dünya şampiyonu oldu
Lukaku'ya gürültü cezası
Lukaku'ya gürültü cezası
SPORDA TARİHİ BAŞARI
SPORDA TARİHİ BAŞARI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ