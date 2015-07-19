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'Antrenörlüğe Beşiktaş'ta veda edebilirim'

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, jübilesinde siyah-beyazlı ekibe karşı oynayarak futbol hayatını noktaladığını belirterek, "Bakarsınız antrenörlüğe vedayı da burada yaparız" dedi.

'Antrenörlüğe Beşiktaş'ta veda edebilirim'

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, jübilesinde siyah-beyazlı ekibe karşı oynayarak futbol hayatını noktaladığını belirterek, "Bakarsınız antrenörlüğe vedayı da burada yaparız" dedi.

19 Temmuz 2015 Pazar 12:37
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'Antrenörlüğe Beşiktaş'ta veda edebilirim'

İSTANBUL 

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, jübilesinde siyah-beyazlı ekibe karşı oynayarak futbol hayatını noktaladığını belirterek, "Antrenörlüğe vedayı da burada yapabilirim" dedi.

Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jübile maçında Beşiktaş'a karşı oynadığının ve o dönem kendisini ayakta alkışlayan siyah-beyazlı taraftarların teknik direktörlük görevine getirilmesini de olumlu karşıladığının hatırlatılması üzerine, "Aslında jübile maçım için önce Fenerbahçe ile anlaşmıştım. Daha sonra vazgeçtiler. Süleyman (Seba) ağabey ve Beşiktaş Kulübü, o konuda yardımcı oldu. İyi bir jübile maçı yaptık. Tesadüf işte o zaman. Kısmet böyle bir şey" diye konuştu.

"Futbolu bıraktığım gün de dahil Beşiktaş'la yollarımın kesiştiği çok zaman oldu" diyen Güneş, "Camiaya yakın biriyim. Beşiktaş önemli ve büyük bir takım. İnşallah o beklentilere cevap veririz. Futbola veda günüm Beşiktaş'la oldu, bakarsınız antrenörlüğe vedayı da burada yaparız" ifadelerini kullandı.

"Yıldız peşinde değilim"

Siyah-beyazlı takımın geride kalan Almanya kampını değerlendiren Güneş, "Kamp, yoğun bir çalışma dönemiyle geçti. Bütün oyuncular yetenek ve kalite olarak güçlü göründü. Hepsini değerlendireceğiz. Yıldız futbolcu peşinde değilim. Güzel futbol oynamanın peşinde olacağız. Beşiktaş büyük bir takım. Ona ben de başta olmak üzere çalışanlar olarak hizmet edeceğiz. Sahada rakiplerine karşı üstün olmaya çalışan bir takım olacağız" şeklinde konuştu.

"Hiçbir oyuncu gitmeyecek"

Transfer teklifleri aldıklarına yönelik basında haberler çıkan Jose Sosa ve Gökhan Töre gibi futbolcuların geleceğiyle ilgili konuşan Güneş, "Şu anda hiçbir oyuncu takımdan gitmeyecek. Böyle bir şey gündemimizde yok" şeklinde görüş bildirdi.

"Güneş leşte farklı, gülde farklı kokar"

"Teknik direktörlük kariyerinizde 27 yıldır saha kenarındasınız. Herhangi bir uğurunuz var mı?" sorusunu "Çalışmak, işini sevmek, dürüst olmak. En güzel uğur odur" şeklinde yanıtlayan Güneş, milli takımı çalıştırdığı dönemde kendisine maddi, manevi haksızlık yapılıp yapılmadığı sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Size yapılan suçlamalar ve size atfedilen unvanların karşılığında onlara cevap vermek doğru değil. Bu konularla ilgili resmi kayıtlara bakıldığı zaman maddi, manevi ne gibi haksızlıklar yapıldığını biliyorum ama beni de büyüten budur. Bakışım, yanlışı veya doğrusuyla insanları olduğu gibi kabul etmek. Bu bakışımızı bazıları farklı algılayabilir. Haksız eleştiriler olmuştur. Namuslu bir adama kızıyorsanız, ona 'Namussuz' diyerek zor durumda bırakırsınız. Ancak o adam düzgün durursa, attıkları çamur geri teper. Hep söylüyorum, güneş herkese aynı doğar, ama leşte farklı gülde farklı kokar. Kokusu farklıdır." 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 19.07.2015 11:38
Anahtar Kelimeler:
önce VatanAntrenörlüğe Beşiktaşta Veda Edebilirim
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