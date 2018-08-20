Anthony Nwakaeme Trabzonspor'da

TRABZON

Trabzonspor Kulübü, yeni transferi Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme için imza töreni düzenledi.

Ortahisar ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde bulunan Atatürk Köşkü'nün bahçesinde gerçekleştirilen imza törenine, kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, basın sözcüsü Zeyyat Kafkas ve futbolcu Anthony Nwakaeme katıldı.

Nwakaeme'nin forvet mevkisinde başarılı bir performans gösterdiğine vurgu yapan Hacsalihoğlu, "Anthony kardeşimizi kadroya katıyoruz. Trabzonspor, transfer ettiği oyuncularla kadrosunu güçlendirirken imza törenlerini de bu tip tarihi eserlerde ve Trabzon'un özelliğini taşıyan yapılarda düzenleyerek Trabzon'un tanıtımına ve turizmine de katkıda bulunmaya çalışıyor." dedi.

Hacısalihoğlu, Atatürk Köşkü'nün önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"İnanıyoruz ki Atatürk Köşkü'nün Trabzon'un simgesi olduğu gibi bu Anthony kardeşimiz de Trabzon'un simgelerinden biri olacak, Trabzon'a katkılar sağlayacak. Ben kendisine başarılar diliyorum. Bugüne kadar ki geçmişi çok parlak burada da bu geçmişindeki başarıları tekrarlayacağına inanıyorum."

"Biz defans oyuncusu daha düşünüyoruz"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Hacısalihoğlu, "Trabzonspor transfer çalışmalarını sonlandırıyor mu? Yoksa bir takviye daha yapacak mı?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Yakın tarihte futbolun endüstriyel futbola dönüştüğü günden bu yana transferin zamanı, süresi ve programı çok belirgin olmuyor, keskin olmuyor. Oyuncu alımına devam edebileceğimiz gibi bizden de giden oyuncular olabilir. Bu sadece bizim için değil Türkiye'deki hatta dünyadaki bütün kulüpler için yaşanan bir süreç. O anlamda transferi ne tamamladık diyebiliriz ne de oyuncu almaya devam edeceğiz diyebiliriz ancak biz defans oyuncusu daha düşünüyoruz, henüz kesinleşmiş bir durum yok."

"Takımın başarılı olma adına büyük bir hırsı var"

Anthony Nwakaeme ise Trabzonspor'un kendisine şans verdiği için teşekkür ederek, "Bu takımın bir parçası olmaktan dolayı kendimi çok mutlu hissediyorum. Görüyorum ki takımın başarılı olma adına büyük bir hırsı var. Beni de bir oyuncu olarak bu çok motive ediyor Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

Basın mensuplarının Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor maçını tribünden izlediğini hatırlatması üzerine 29 yaşındaki futbolcu, "Gördüğüm her şey çok iyiydi. Taraftar harikaydı, atmosfer harikaydı. Çok da iyi insanlar olduklarını gördüm. Gerçekten her şey çok mükemmeldi." değerlendirmesinde bulundu.