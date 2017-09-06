Ante Cacic: Türkiye hakkıyla gol attı

ESKİŞEHİR

Yeni Eskişehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ante Cacic, "İlk önce ev sahibi takımı tebrik etmek istiyorum. Türkiye hakkıyla gol attı. 90 dakika boyunca Hırvatistan takımı oyunu kontrol altında tuttu, dominant bir pozisyondaydı. Daha iyi oynayan taraf bizdik, eksik olan son andaki konsantrasyonumuzdu, golü bir türlü bulamadık." dedi.

Cacic, oyuncularının son güçlerine kadar mücadele ettiğini aktararak, "Biliyorsunuz Kosova maçının ertelenmesi nedeniyle bir gün eksik dinlenebildik. Puansız kaldığımıza çok üzüldüm ve oyuncularım için üzülüyorum. Çünkü hak ettikleri gole ulaşamadılar." ifadelerini kullandı.

"Penaltımız göz ardı edildi"

Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü, karşılaşmada bir penaltılarının verilmediğini iddia etti.

Cacic, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun Ukrayna maçı sonrasında hakemlerden şikayetçi olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Lucescu geçen defa hakem konusunda şikayetçiydi. Bizim de bu defa penaltımız göz ardı edildi. Şu anda hakem konusunda başka bir yorumda bulunmak istemiyorum. Gruptaki durumumuz, iki maç öncesine eş değer. Karamsar olmaya gerek yok, çünkü Hırvatistan böyle oynamaya devam ederse, Türkiye karşısındaki sonuç bir daha olmaz."

Cacic, oyuncu tercihleri hakkında ise, "Tabii ki Kalinic'i oynatacaktım, çünkü Mandzukic'in dizinin altında dört dikişi vardı. Kramaric iyi oynadı ve önce onu tercih ettim. Hatalar oyunun bir parçası, başka yorum yapamayacağım." yorumunda bulundu.