Antalyaspor uzatmalarda kazandı

ANTALYA Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarı Maçın 29. dakikasında Antalyaspor öne geçti. Ceza sahası dışında Mabiala'dan topu kapan El Kabir son çizgiye kadar inerek, yerden orta yaptı. Ön direkte topla buluşan Eto'o, meşin yuvarlağı kaleci Muammer Yıldırım'ın sağından ağlarla buluşturdu: 1-0 38. dakikada Kayserispor sahada 10 kişi kaldı. El Kabir'in yerde kaldığı pozisyonda Kayserisporlu Erkan Kaş topu taca sert şekilde atmasının ardından Charles ile tartıştı. Her iki futbolcunun arasında çıkan tartışma diğer oyuncuların da katılmasıyla büyüdü. Olayları yatıştırmaya çalışan hakem Fırat Aydınus, Erkan Kaş'ı kırmızı kartla oyun dışı bırakırken, yanlışlıkla Danilo'ya da sarı kart gösterdi. 41. dakikada Antalyaspor da 10 kişi kaldı. Yaşanan tartışma nedeniyle maçın durduğu sırada orta sahada Umut Bulut, Charles'ın üzerine yürüdü. Diğer oyuncuların katılımıyla tekrar alevlenen tartışma üzerine Fırat Aydınus, Umut Bulut'a sarı kart gösterdi. Bu sırada yardımcılarıyla konuşan Aydınus, Danilo'ya daha önce verdiği sarı kartı iptal ederek, Charles'a sarı kartını çıkardı. Aydınus, daha sonra Umut Bulut'la olan tartışmasından dolayı ikinci sarı kartı göstererek, Charles'ı oyun dışında bıraktı. Antalyasporlu oyuncular ve teknik direktör Rıza Çalımbay'ın itirazlarının ardından oyun yaklaşık 6 dakika durduktan sonra yeniden başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı 49. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Lawal'ın pasıyla ceza sahası ön çizgisi önünde topla buluşan Mendes'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın solundan ağlarla buluştu: 1-1 66. dakikada Güray Vural'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Varela'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı. 68. dakikada Danilo'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Diego topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlağı kaleci Muammer Yıldırım kontrol etmeyi başardı. 76. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Mbilla'nın vuruşunda, top yandan auta çıktı. 80. dakikada Salih Dursun'un ara pasında ceza sahasında kaleciyle karşıya kalan Mbilla'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muammer Yıldırım'ın müdahalesiyle oyun alanına döndü. 85. dakikada Varela'nın pasıyla ceza sahasına giren Sow, meşin yuvarlağı solundaki Welliton'a çıkardı. Welliton'un bekletmeden vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan yatarak topu kontrol etmeyi başardı. 90+2. dakikada Antalyaspor karşılaşmada yeniden öne geçti. Ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Eto'o, meşin yuvarlağı sağındaki El Kabir'e çıkardı. Ceza sahasının sağ çaprazda topla buluşan El Kabir'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muammer Yıldırım'ın sağından ağlarla buluştu: 2-1 Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.AA