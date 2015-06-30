Antalyaspor Ronaldinho ile prensipte anlaştı

ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Antalyaspor, prensipte anlaşma sağladığı Brezilyalı futbolcu Ronaldinho'yu transfer etmek için ekonomik şartların oluşmasını bekliyor.



Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Ali Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ronaldinho için kulüp başkanı Gültekin Gencer'in gerekli görüşmeleri yaptığını söyledi.



Kamerunlu golcü Samuel Eto'o ile başladıkları yıldız futbolcu transfer sürecinin sürdüğünü anlatan Ceylan, bu kapsamda Ronaldinho ile de prensipte anlaşıldığını bildirdi.



Ligde adından sıkça söz ettirecek bir Antalyaspor için çalıştıklarını vurgulayan Ceylan, "2-3 futbolcuyu kırmızı-beyazlı renklere bağlamayı planlıyoruz. Bunlar içerisinde şüphesiz en önemlisi Ronaldinho olacaktır. Yıldız oyuncu ile prensipte anlaştık. Ekonomik şartların oluşması halinde Ronaldinho, Antalyasporlu olacaktır" diye konuştu.



Transferlerde takımın menfaatlerinin gözetildiğine dikkati çeken Ceylan, Antalyaspor'un ligin gözde takımlardan biri haline geleceğini kaydetti.





