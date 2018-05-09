Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99818
ALTIN
179.641
DOLAR
4.2766
STERLİN
5.7879
EURO
5.0643
Hayır, anlaşma ölmedi
Hayır, anlaşma ölmedi
Benzin ve motorinde indirim
Benzin ve motorinde indirim
Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
'İkinci baharı' kısa sürdü
'İkinci baharı' kısa sürdü

"Antalyaspor ligde kalacak"

Antalyaspor Basın Sözcüsü Arıcı, "Medipol Başakşehir'i yeneceğimizi düşünüyorum. Ama en azından bir puan alacağız. İnşallah Antalyaspor ligde kalacak." dedi.

"Antalyaspor ligde kalacak"

Antalyaspor Basın Sözcüsü Arıcı, "Medipol Başakşehir'i yeneceğimizi düşünüyorum. Ama en azından bir puan alacağız. İnşallah Antalyaspor ligde kalacak." dedi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 12:08
0 Okunma
"Antalyaspor ligde kalacak"

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında aldığı başarılı sonuçlarla 12. sıraya yükselen Antalyaspor'un basın sözcüsü Cumhur Arıcı, "Antalyaspor kümede kalacak." dedi.

Ligin ilk yarısını 17 puanla 15. sırada tamamlayarak düşme korkusu yaşamaya başlayan kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıda aldığı sonuçlarla taraftarlarını sevindirdi. 

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Akdeniz ekibi, devre arasından sonra oynadığı 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak, 38 puana ulaştı ve ligden düşme korkusunu büyük oranda atlattı.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yaptığı açıklamada, hayati öneme sahip olan Gençlerbirliği maçından üç puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

"Medipol Başakşehir'i yeneceğimizi düşünüyorum"

Arıcı, ligden düşme korkusuyla çıkılan maçlarda takımda ayrı bir hava olduğunu, şimdiyse korkuyu büyük oranda atlattıkları için takımda rahatlama havasının oluştuğunu aktardı.

Takımlarının Medipol Başakşehir maçında çok daha rahat ve pozitif bir futbol oynayacağını vurgulayan Arıcı, "Takımda moraller çok iyi. Sakıb Aytaç, Zeki Yıldırım ve Salih Dursun dışında eksiğimiz yok. Geçen hafta alınan üç puanın morali, ligde büyük bir ihtimalle kalmanın verdiği rahatlıkla Medipol Başakşehir'i yeneceğimizi düşünüyorum. Ama en azından bir puan alacağız. İnşallah Antalyaspor ligde kalacak." şeklinde görüş belirtti.

"Hamza hoca ile planlarımız uzun vadeli"

Takımda sözleşmesi bitmek üzere olan hemen hemen tüm futbolcularla birebir görüşme yaptıklarını, aralarında bir problem gözükmediğini dile getiren Cumhur Arıcı, ligdeki geleceklerinin belirsizliği nedeniyle bir sözleşme imzalamadıklarını işaret etti.

Arıcı, bugünden itibaren hem kendi futbolcuları ile anlaşma imzalama hem de teknik ekibin önerileri doğrultusunda gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Hamza Hamzaoğlu hoca ile geldiği zamanda altı aylık değil, uzun süreli çalışmak istediğimizi söyledik. Şu anda da kendisiyle 3-4 yıllık, uzun vadeli çalışmak istiyoruz. İnşallah onunla da devam edeceğiz. Şu an her iki taraf açısından bir sorun gözükmüyor. Hamza hocadan çok memnunuz. Gerçekten hem kişilik hem futbol bilgisi hem de uyum açısından çok iyi bir sezon geçiyoruz. Onun da Antalya'da ve Antalyaspor'da mutlu olduğunu düşünüyorum. O da kalmak isteyecektir. Hamza hoca ile planlarımız hep uzun vadeli olacaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigAntalyasporCumhur Arıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Galatasaray'la Bornova Stadı'nda karşılaşacağız"
"Galatasaray'la Bornova Stadı'nda karşılaşacağız"
Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
"Maça teslim olmuş çıkmayacağız"
"Maça teslim olmuş çıkmayacağız"
Gökdeniz Karadeniz'e liyakat nişanı
Gökdeniz Karadeniz'e liyakat nişanı
Diyarbakır'da tek ses tek yürek olacağız
Diyarbakır'da tek ses tek yürek olacağız
Fenerbahçe'de gözler kupa finaline çevrildi
Fenerbahçe'de gözler kupa finaline çevrildi
7 takım sevindi 18 takım üzüldü
7 takım sevindi 18 takım üzüldü
'Kupa finali oynamak çok önemli ve değerli'
'Kupa finali oynamak çok önemli ve değerli'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ