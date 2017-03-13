Antalyaspor deplasmandan galip çıktı

RİZE - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.
21. dakikada Antalyaspor golü buldu. Mbilla'nın topuk pası ile sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Deniz Kadah'ın sert şutunda Çaykur Rizespor defansında Yakoubi'ye çarpan top filelere gitti: 0-1
33. dakikada Edomvonyi'nin sağ taraftan ceza sahası çizgisi üzerine ortasında topla buluşan Recep Niyaz'ın sert şutunda kaleci Ferhat Kiraz, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
39. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Petrucci'nin hatasında topu kapan Deniz Kadah'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Diallo'dan döndü. Pozisyonu takip eden Eto'o'nun pasında ceza sahası üzerinde Mbilla, plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Diallo'nun solundan filelere gönderdi: 0-2
61. dakikada Özgür Çek'in soldan ceza sahası içerisine ortasında Kweuke'nin gelişine sert şutunda top az farkla üsten dışarı gitti.
80. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Orhan Ovacıklı'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında Edomvoyni tek dokunuşla topu Özgür Çek'in önüne indirdi. Bu futbolcunun bekletmeden plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2
90+2. dakikada El Kabir'in ara pasında Danilo'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden yaptığı sert vuruşta, kaleci Diallo topu ayakları ile kornere çeldi.
Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
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