Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Hafif yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89296
ALTIN
145.785
DOLAR
3.7479
STERLIN
4.5823
EURO
4.0112
Antalyaspor deplasmandan galip çıktı
Antalyaspor deplasmandan galip çıktı
Beşiktaş zirvede avantaj yitirdi
Beşiktaş zirvede avantaj yitirdi
Medipol Başakşehir deplasmanda 3 puan aldı
Medipol Başakşehir deplasmanda 3 puan...
'Turizm geliri gastronomiyle 75 milyar dolara çıkabilir'
SON DAKİKA
"Gastronomiden 12 ay elde edebilirsiniz"
Bakan Kaya Türkiye'ye hareket etti
Bakan Kaya Türkiye'ye hareket etti

Antalyaspor deplasmandan galip çıktı

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

Antalyaspor deplasmandan galip çıktı

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

13 Mart 2017 Pazartesi 10:06
18 Okunma
Antalyaspor deplasmandan galip çıktı

RİZE - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

21. dakikada Antalyaspor golü buldu. Mbilla'nın topuk pası ile sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Deniz Kadah'ın sert şutunda Çaykur Rizespor defansında Yakoubi'ye çarpan top filelere gitti: 0-1

33. dakikada Edomvonyi'nin sağ taraftan ceza sahası çizgisi üzerine ortasında topla buluşan Recep Niyaz'ın sert şutunda kaleci Ferhat Kiraz, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

39. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Petrucci'nin hatasında topu kapan Deniz Kadah'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Diallo'dan döndü. Pozisyonu takip eden Eto'o'nun pasında ceza sahası üzerinde Mbilla, plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Diallo'nun solundan filelere gönderdi: 0-2 

61. dakikada Özgür Çek'in soldan ceza sahası içerisine ortasında Kweuke'nin gelişine sert şutunda top az farkla üsten dışarı gitti.

80. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Orhan Ovacıklı'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında Edomvoyni tek dokunuşla topu Özgür Çek'in önüne indirdi. Bu futbolcunun bekletmeden plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2

90+2. dakikada El Kabir'in ara pasında Danilo'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden yaptığı sert vuruşta, kaleci Diallo topu ayakları ile kornere çeldi.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Antalyasporönce VatanDeplasman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş zirvede avantaj yitirdi
Beşiktaş zirvede avantaj yitirdi
Medipol Başakşehir deplasmanda 3 puan aldı
Medipol Başakşehir deplasmanda 3 puan aldı
Türk olmaktan 'Mesut'
Türk olmaktan 'Mesut'
Trabzonspor ile Akhisar Belediyespor 10. randevuda
Trabzonspor ile Akhisar Belediyespor 10. randevuda
Taraftarlık kavga edip, küfür etmek ve saldırmak değildir
Taraftarlık kavga edip, küfür etmek ve saldırmak değildir
Ersun Yanal, "en iyi" peşinde
Ersun Yanal, "en iyi" peşinde

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ