Antalyaspor'dan geri dönüş

ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Osmanlıspor, sahasında Antalyasporkarşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Mücedelenin 45. dakikasında Osmanlıspor öne geçti.

Mehmet Güven'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Webo, hafif sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu Fornezzi'nin yanından Antalyaspor fileleriyle buluşturdu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Osmanlıspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Efsane başkan unutulmadı

Hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Osmanlısporlu futbolcular, seremoniye "İlhan ağabey seni çok özleyeceğiz, mekanın cennet olsun." yazılı pankartla çıktı.

Başkent ekibinin taraftarları da tribüne "Türk futbolunun başı sağ olsun. Acın acımızdır Gençlerbirliği." ifadelerinin yer aldığı pankart astı.

İkinci yarı

Mücadelenin 89. dakikasında Antalyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Mbilla, altıpasta topu kafayla Osmanlıspor ağlarına gönderdi: 1-1

90+1. dakika konuk ekip 2-1 öne geçti. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Deniz Kadah'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Eto'o, yerden düzgün bir vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2

Karşılaşma, Antalyaspor'u 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.