Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
83067
ALTIN
146.530
DOLAR
3.7912
STERLIN
4.6628
EURO
4.0490
Trabzonspor, üç puanı tek golle aldı
Trabzonspor, üç puanı tek golle...
Antalyaspor'dan geri dönüş
Antalyaspor'dan geri dönüş
Hindistan'da tren kazası: 36 ölü
Hindistan'da tren kazası
Göksu Deltası'nda yangın
Göksu Deltası'nda yangın
Afganistan'da saldırı: 43 ölü
Afganistan'da saldırı: 43 ölü

Antalyaspor'dan geri dönüş

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, son dakikalarda attığı gollerle deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1 yendi.

Antalyaspor'dan geri dönüş

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, son dakikalarda attığı gollerle deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1 yendi.

22 Ocak 2017 Pazar 19:04
42 Okunma
Antalyaspor'dan geri dönüş

ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Osmanlıspor, sahasında Antalyasporkarşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Mücedelenin 45. dakikasında Osmanlıspor öne geçti.

Mehmet Güven'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Webo, hafif sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu Fornezzi'nin yanından Antalyaspor fileleriyle buluşturdu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Osmanlıspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Efsane başkan unutulmadı

Hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Osmanlısporlu futbolcular, seremoniye "İlhan ağabey seni çok özleyeceğiz, mekanın cennet olsun." yazılı pankartla çıktı.

Başkent ekibinin taraftarları da tribüne "Türk futbolunun başı sağ olsun. Acın acımızdır Gençlerbirliği." ifadelerinin yer aldığı pankart astı.

İkinci yarı

Mücadelenin 89. dakikasında Antalyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Mbilla, altıpasta topu kafayla Osmanlıspor ağlarına gönderdi: 1-1

90+1. dakika konuk ekip 2-1 öne geçti. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Deniz Kadah'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Eto'o, yerden düzgün bir vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2

Karşılaşma, Antalyaspor'u 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Antalyasporönce VatanOsmanlıspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor, üç puanı tek golle aldı
Trabzonspor, üç puanı tek golle aldı
Chapecoense ilk maçına çıktı
Chapecoense ilk maçına çıktı
Beşiktaş seriyi sürdürme peşinde
Beşiktaş seriyi sürdürme peşinde
Fenerbahçe lideri konuk edecek
Fenerbahçe lideri konuk edecek
İlhan Cavcav yoğun bakımda
İlhan Cavcav yoğun bakımda
Advocaat: Bu kadroyla şampiyon olacağımıza inanıyorum
Advocaat: Bu kadroyla şampiyon olacağımıza inanıyorum
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ