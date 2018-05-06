Antalyaspor Ankara deplasmanından istediğini aldı

ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki Antalyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
İlk yarı
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki Gençlerbirliği-Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 bitti.
Karşılaşmanın 6. dakikasında Zeki Yavru'nun Antalyaspor ceza alanın solundan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte iyi yükselen Scekic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
16. dakikada Zeki Yavru'nun Antalyaspor ceza alanın sağından yerden pasında, Skuletic'in gelişine yaptığı vuruşta kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
20. dakikada Uğur Çiftçi'nin Antalyaspor ceza alanının solundan yaptığı ortada kaleci Boffin'in elinden kaçırdığı topla buluşan Milinkovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
23. dakikada Zeki Yavru'nun Antalyaspor ceza alanın solundan yaptığı ortada Milinkovic'in kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta top kale direğinin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.
İkinci yarı
52. dakikada Milinkovic'in Antalyaspor ceza alanının sağından yaptığı ortada kaleci Boffin'in elinden kaçırdığı topla buluşan Aydın Karabulut'un vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
77. dakikada Yekta Kurtuluş'un pasında topla buluşan Doukara kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndererek Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi.
83. dakikada Manu'nun Antalyaspor ceza alanının sol çaprazından sert şutunda kaleci Boffin, topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.
86. dakikada Deniz Kadah'ın sert şutunda Hopf, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
88. dakikada sakatlandığını gösteren işaretler yapan Pogba oyun alanını terk etmek istedi. Kaptan Ahmet Oğuz ve Zeki Yavru ile sahadan çıkarken tartışan Pogba, oyuna devam etmeyerek sahayı terk etti.
Antalyaspor maçı 1-0 kazandı.
AA