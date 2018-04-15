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Antalya'da golsüz beraberlik

Antalyaspor-Atiker Konyaspor maçı golsüz sona erdi.

Antalya'da golsüz beraberlik

Antalyaspor-Atiker Konyaspor maçı golsüz sona erdi.

15 Nisan 2018 Pazar 18:45
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Antalya'da golsüz beraberlik

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Antalyaspor-Atiker Konyaspor maçı golsüz sona erdi.

Antalyaspor taraftarından Eto'o'ya tepki

14. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Bourabia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin yanından auta çıktı.

21. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Fofana'nın ceza yayı gerisinde meşin yuvarlakla buluşturduğu Bourabia'nın şutunda, top üstten dışarıya gitti.

28. dakikada Doukara'nın pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Jevtovic'in şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

41. dakikada Emre Güral'ın ceza yayı sağından ortasında, Atiker Konyasporlu oyuncuların müdahalesiyle önüne düşen meşin yuvarlağa vuran Jevtovic, topu dışarıya gönderdi.

48. dakikada ceza sahasının sağından son çizgiye kadar inen Eto'o, Ömer Ali Şahiner'e pas verdi. Bu futbolcunun ceza yayına çıkardığı topa geriden gelen Bourabia sert vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 

55. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Doukara'nın şutunda top, üstten dışarıya gitti.

74. dakikada Charles'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, top kale direğinin üstünden auta çıktı. 

Karşılaşma, 0-0 berabere tamamlandı.

Öte yandan, maç öncesi saha kenarında ısınan Antalyaspor'un eski oyuncusu, Atiker Konyasporlu Samuel Eto'o'ya kırmızı-beyazlı bazı taraftarlar tepki gösterdi. Kamerunlu yıldız futbolcu, Antalyasporlu bazı taraftarların kendisine attığı sahte dolarları toplayıp stat görevlisine verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporAtiker Konyaspor
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