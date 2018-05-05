Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü'nün kulüp başkanı Mehmet Yiğiner, çok zor şartlar altında bu başarıyı yakaladıklarını söyledi.

Mehmet Yiğiner, yaptığı açıklamada, göreve başladıkları dönemde sarı-lacivertli kulüp için "borç batağında, kapanır" denildiğini hatırlatarak, "Geldiğimizde ne elektrik, ne su vardı, gaz bile yoktu. Çocuklar ikinci devrelere ıslak formayla devam ediyordu. Taraftar menemen, sarma getiriyordu. Bunlar kulübü ayakta tuttu." ifadelerini kullandı.

Başkent kulübünü kurumsal yapıya kavuşturmak için çalıştıklarını belirten Yiğiner, "Önemli olan inanmaktı. Birlik, beraberlik, inanç, emek ve fedakarlık olunca Allah da nasip etti. Geçen sene şampiyonluk yaşadık, kutladık. Bu sene de Süper Lig'e döndük. Köye, kasabaya maçlara gittik, taraftarımız bizi hep destekledi. Biz de yönetim olarak fedakarlık yaptık. Neyimiz var neyimiz yok kulübü ayakta tutmak için kullandık." diye konuştu.

"Samimiyet görüldükten sonra herkes bizimle hareket etti"

Sezon başında transfer yasağını kaldıramadıklarına, devre arasında da takviye yapamadıklarına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son anda verdiği destekle eksiklikleri giderebildiklerine dikkati çeken Yiğiner, şöyle devam etti:

"Halkın içinden geldik, esnafız babadan, devamlı sokaktayız, taraftarla başta birbirimizi anlayamadık. Ön yargılı yaklaşıldı ama o samimiyet görüldükten sonra herkes bizimle hareket etti. Psikolojik anlamda çok savaşlar verildi, fakat neticede ne kadar zorlanırsanız, acı çekerseniz, bunun mutluluğu, sevinci o derece fazla oluyor. Gönül isterdi ki şampiyon çıkalım ama bu kadar zor şartlarda, transfer yapamadan, 4 tane de futbolcunuz ayrılıyor, 21 kişilik kadroyla Süper Lig'e çıkıyorsunuz. Bu bir mucize, Allah'ın bize bir lütfu. Ankaragücü zorun da zorunu başardı."

"Ankara'da en yüksek marka Ankaragücü"

"Ankara'da en yüksek marka Ankaragücü." diyen Yiğiner, şöyle devam etti:

"Vergimizi veriyor muyuz, veriyoruz. Bu kulüp şu süreçte sağdan soldan toplanacak 35 milyon lira ile sezona başlarsa bir kaç sene sonra bu ligde de şampiyonluk kovalar. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi kulüplerin harcadığının 4'te birini biz harcayabilirsek yarışmacı bir takım kurarız. Çok can yakarız. Potansiyel, bu ekip ve camiada var. Burada olay planlamayı düzgün yapmak."

"6. genel kurulu yaparız"

Görevde oldukları 5,5 yıllık süreçte 5 genel kurul gerçekleştirdiklerini ifade eden Yiğiner, "Süper Lig'de mücadele edecek şekilde bir yönetim oluşturmak için 6. genel kurulu yaparız, problem yok. Yönetimde olalım diyen arkadaşlarımız varsa davet ediyoruz. Damlaya damlaya göl olur. Yönetim kurulu sayımız 14 olmaz da 25 olur. Bilgisi, becerisi, ekonomisi güçlü olan insanları içimize alırsak daha güçlü oluruz." diye konuştu.