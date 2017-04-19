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Ankaragücü taraftarlarına otobüs desteği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Kayseri̇ Erci̇yesspor-MKE Ankaragücü maçı için taraftarları Kayseri'ye götürmek otobüs kaldırılacağını bildirdi.

Ankaragücü taraftarlarına otobüs desteği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Kayseri̇ Erci̇yesspor-MKE Ankaragücü maçı için taraftarları Kayseri'ye götürmek otobüs kaldırılacağını bildirdi.

19 Nisan 2017 Çarşamba 10:24
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Ankaragücü taraftarlarına otobüs desteği

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankaragücü taraftarları, Kayseri deplasmanına gitmek için belediyeyi aramışlar. Belediyenin önünden 10 araç çıkartacağız. Arzu eden Ankaragüçlüler, isimlerini 507 33 01 veya 507 33 02 nolu telefona yazdırabilirler. Saat 09.30'da hareket inşallah." ifadelerini yer verdi.

MKE Ankaragücü'ne başarılar dileyen Gökçek ayrıca "Müracaat çok olursaotobüs sayısı artabilir. Taraftar grupları toplu müracaat edebilir." paylaşımında da bulundu.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'un 33. haftasına 4 puan farkla lider giren MKE Ankaragücü, 23 Nisan Pazar günü saat 15.30'da Kayseri̇ Erci̇yesspor'a konuk olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaragücüÖnce Vatan Gazetesi
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