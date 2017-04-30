Ankaragücü şampiyonluk kupasını aldı

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda sezonun 34. ve son hafta maçında Hatayspor'u 2-0 yenen MKE Ankaragücü, karşılaşmanın ardından düzenlenen törende, yaklaşık 20 bin taraftarının önünde şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Sarı-lacivertli futbolcular maça çıkarken, Hataysporlu oyuncular ellerinde karanfillerle rakiplerini alkışladı.

Stadı tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarların, maçın başlamasının ardından yaktıkları meşaleleri sahaya atmasının üzerine karşılaşma kısa süre durdu.

Karşılaşma boyunca tribün gösterileri yapan taraftarlar, hakem Serkan Ergün henüz bitiş düdüğünü çalmadan sahaya girdi. Bunun üzerine hakem maçı bitiren düdüğü çaldı ve saha tamamen taraftarla doldu. Oyuncular ve teknik ekip, soyunma odasına gitmek durumunda kaldı.

Kupa töreni

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili İbrahim Usta, sahanın ortasına kurulan platformda yapılan törende, kupayı kaptan Serkan Balcı'ya verdi.

Futbolcular, teknik ekip ve Mehmet Yiğiner başkanlığındaki yönetim kurulu, bütün tribünleri dolaşarak şampiyonluk sevincini stadı tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlarla paylaştı.

Stattaki kupa törenin ardından sarı-lacivertli futbolcular, üstü açık otobüsle şehir turu atarken taraftarlar da kulüp tarafından organize edilen Anadolu Meydanı'ndaki kutlamalara katılmak üzere stattan ayrıldı.

MKE Ankaragücü, 2011-2012 sezonunda Spor Toto Süper Lig'e, 1 yıl sonra da TFF 1. Lig'e veda etmiş ve Spor Toto 2. Lig'e düşmüştü.

MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutladı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu lider tamamlayan MKE Ankaragücü, şampiyonluğu kutladı.

Hatayspor ile Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve MKE Ankaragücü'nün 2-0 kazandığı maçın ardından kupasına kavuşan sarı-lacivertliler, kutlamalara Anadolu Meydanı'nda devam etti.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar, stattaki kutlamaların ardından Anadolu Meydanı'nda organize edilen etkinliklere geçti.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Yiğiner, kutlamalar sırasında yaptığı konuşmada, taraftarların emeklerinin çok fazla olduğunu belirterek, "Bu başarıyı sizlerle paylaşmaktan dolayı mutluluk ve gurur duyduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız 'Mehmet Yiğiner bıraksın, benimle birlikte onursal başkan olsun. Biz başka bir başkan ve yönetimle devam edeceğiz' dedi. Şimdi demokrasiyi işletmemiz lazım. Bu tür teklifi kabul eden varsa işaret buyursun. Peki bizim devam etmemizi isteyenler el kaldırsın. O zaman biz şerefimizle namusumuzla size layık olmaya çalışacağız. Buna söz veriyoruz." diye konuştu.