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Ankaragücü Başkanı Yiğiner koltuğunu devretti

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu sembolik olarak altyapı oyuncusu Deniz Özgür Kalkan'a devretti.

Ankaragücü Başkanı Yiğiner koltuğunu devretti

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu sembolik olarak altyapı oyuncusu Deniz Özgür Kalkan'a devretti.

23 Nisan 2018 Pazartesi 14:03
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Ankaragücü Başkanı Yiğiner koltuğunu devretti

ANKARA 

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu sembolik olarak altyapıda forma giyen 10 yaşındaki Deniz Özgür Kalkan'a bıraktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklara verilen önemi gösterdiğini belirterek, "Ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte yaşıyoruz. Allah'a şükürler olsun bu 23 Nisan'da Ankaragücülü çocuklarımıza ve tüm camiamıza elde ettiğimiz 4-0'lık skorla çifte bayram yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Yiğiner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Atatürk'ten miras kaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ileri görüşü, vatan sevgisi, milli mücadelede ortaya koyduğu kahramanlıklar ve bizlere bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti ile bir dünya lideri olduğunu kanıtlamıştır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

Başkan Yiğiner'in koltuğunu kendisine devrettiği Deniz Özgür Kalkan ise duyduğu mutluluğun altını çizerek, "Atatürk’ün bizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sahip çıktığınız için tüm çocuklar adına teşekkür ediyorum. Takımımızı bu zamana kadar buralara kadar getirdiğiniz için teşekkür ediyoruz, bu sene de şampiyon olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankaragücü Başkanı YiğinerKoltuk23 Nisan
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