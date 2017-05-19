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Ankara, yıl sonunda yeni stada kavuşuyor

Vodafone Arena'nın mimarı Bünyamin Derman'ın projesini çizdiği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin Eryaman'da yaptırdığı stadın bu yıl sonuna yetişmesi hedefleniyor.

Ankara, yıl sonunda yeni stada kavuşuyor

Vodafone Arena'nın mimarı Bünyamin Derman'ın projesini çizdiği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin Eryaman'da yaptırdığı stadın bu yıl sonuna yetişmesi hedefleniyor.

19 Mayıs 2017 Cuma 11:59
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Ankara, yıl sonunda yeni stada kavuşuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Eryaman'da inşasına başladığı stadyumun bu yıl sonunda hizmete girmesi hedefleniyor.

Yüksek İnşaat Mühendisi ve Stat Kontrol Amiri Yasin Ertok, yüzde 20'si tamamlanan stadyumu bu yılın sonunda teslim edeceklerini açıkladı.

Stat inşaatında konuşan Ertok, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı tesisle ilgili olarak, "Eryaman'da 22 bin kişilik bir stat yapıyoruz. Stadı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihale kat karşılığı yöntemiyle yaptırıyor." dedi.

Projenin mimarı Bünyamin Derman

Yasin Ertok, Ankara Eryaman'da inşaatı süren stadın projesini Vodafone Arena'nın mimarı Bünyamin Derman'ın yaptığını bildirdi.

Projenin ilk olarak 18 bin kapasite olarak planlandığını ancak sonrasında 22 bine yükseltildiğini hatırlatan Ertok, "Stadın projesi mimar Bünyamin Derman tarafından çizildi. Kendisi Vodafone Arena'nın mimarıdır. Yurt dışından esinlenerek aldığı stat örneklerini Türkiye'de hayata geçiriyor. Bu projeye de katkısı oldu. Bu stat UEFA standartlarına göre inşa ediliyor." ifadelerini kullandı.

80 milyon liraya mal olacak

Stat kontrol amiri Ertok, inşaat nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesinin herhangi bir ücret ödemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Stat yaklaşık olarak 80 milyon liraya mal olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi stadyumu kat karşılığında yaptırıyor. Projeye hız verdik ve bu yılın sonuna teslim edeceğiz." 

Hibrit çim kullanılacak

Henüz adı belirlenmeyen stadın zemininde hibrit çim kullanacaklarını dile getiren Ertok, "Çim ısıtma, çim havalandırma, çim sulama sistemiyle yapılacak. Bu statta her şey düşünüldü. Ankara'da kış şartları yoğun geçiyor. Bu nedenle zemindeki sorunu hibrit çimle çözdük. Hibrit çim yüzde 100'e yakın doğal bir çim ve ayrıca yüzde 70 oranında futbolcu sakatlıklarını azaltıyor. Ankara için değerli bir proje oldu." değerlendirmesini yaptı.

Yasin Ertok, tribünleri radyant sistemi ile ısıtacaklarına da vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir BelediyesiEryamanYasin ErtokStadyumYeni Stad
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