Ankara'da kritik maçlar oynayacağız

İSTANBUL - A Milli Basketbol Takımı'nın oyuncusu Cedi Osman, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Ukrayna ve İsveç ile oynayacakları maçların çok önemli olduğunu vurguladı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'ta forma giyen ve sezonu play-off finali oynayarak tamamlayan Cedi Osman, milli takım kampında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

B Grubu'nun son iki maçında 28 Haziran'da Ukrayna, 1 Temmuz'da ise İsveç'le Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacakları maçları mutlaka kazanmaları gerektiğini anlatan Cedi, "Kritik maçlar oynayacağız kendi seyircimiz önünde. Bu maçlar bizim için çok önemli. Bunun bilincindeyiz. Buna göre hazırlanıyoruz. Ukrayna ve İsveç'i yenip Dünya Kupası yolunda bir üst tura en avantajlı şekilde gitmeliyiz." ifadelerini kullandı.

NBA'de yoğun bir sezon geçirmesine rağmen milli takıma gelmekte tereddüt etmediğini aktaran 23 yaşındaki basketbolcu, "Milli forma benim için çok şey ifade ediyor. Ne zaman şansım olursa her zaman milli takım için oynamak isterim. Ayrı kaldığım zaman milli takım ortamını çok özlüyorum. Bu yüzden ne zaman şansım olursa buraya geleceğim." şeklinde konuştu.

"Lider bir Cedi sahada yer alacak"

Geçen yıl Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda milli takımın ön plana çıkan oyuncusu olan Cedi Osman, bu performansının eleme maçlarında da devam edeceğine inandığını belirtti.

NBA'de kazandığı tecrübeye de vurgu yapan milli basketbolcu, "Daha çok üstüne koyan, daha fazla ön plana çıkacak bir Cedi Osman olacak. Aynı geçen sene Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi lider konumunda olacak bir Cedi, eleme maçlarında sahada yer alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisine destek veren Türk halkına teşekkür eden Cedi Osman, "Gece geç saatlerde beni izlemek için kalkıp televizyon başına geçtiler. Beni her zaman desteklediler. Bu bana ayrı bir moral veriyor. Gerçekten Türk halkına çok teşekkür ediyorum bana verdiği destek için." diyerek sözlerini tamamladı.