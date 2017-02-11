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Angola'da stadyumda izdiham: 17 ölü

Güneybatı Afrika ülkesi Angola'nın Uige şehrindeki futbol stadyumunda yaşanan izdihamda 17 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin de yaralandığı bildirildi.

Angola'da stadyumda izdiham: 17 ölü

Güneybatı Afrika ülkesi Angola'nın Uige şehrindeki futbol stadyumunda yaşanan izdihamda 17 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin de yaralandığı bildirildi.

11 Şubat 2017 Cumartesi 11:46
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Angola'da stadyumda izdiham: 17 ölü

BBC'de yer alan habere göre, yerel yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Uige şehrinde, futbol maçı izlemek için stadyuma gelen yüzlerce kişinin kapılara hücum ederek içeri girmeye çalışması sonucu 17 kişinin öldüğünü açıkladı.

5'i ağır olmak üzere yüzlerce kişinin yaralandığı olayda, yere düşen insanların ezilerek ve boğularak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bu arada görgü tanıkları, 1. Lig maçının yapıldığı 8 bin kişilik stadyuma kapasitesinin üstünde kişinin girmeye çalıştığını anlattı.

Maça ev sahipliği yapan Recreativo de Libolo takımı internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Angola futbol tarihinin eşi benzeri olmayan en trajik olayı" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Jose Eduardo dos Santos olayla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BbcRecreativo De Libolo
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