Anelka ve Demba Ba'dan sömürge parasını protestoya destek

Beninli aktivist Kemi Seba, Orta ve Batı Afrika'da sömürgecilik döneminden bu yana kullanılan para birimi Frank CFA'nın hala tedavülde olmasına ilişkin başlattığı protestoyu Senegalli futbolcular Nicolas Anelka ve Demba Ba'nın da desteklediğini söyledi.

Senegal basınında çıkan haberlere göre, Seba Frank CFA eylemine ilişkin Benin'in başkenti Kotono'da basın açıklaması yaptı.

Afrikalı birçok sanatçı ve yıldız ismin protestoya destek verdiğini ve maddi yardım sağladığını belirten Seba, bu isimler arasında Senegalli dünyaca ünlü futbolcular Anelka ve Ba'nın da olduğunu söyledi.

Beninli aktivist, 19 Ağustos'ta Senegal'in başkenti Dakar'da, Orta Afrika ülkelerinin birçoğunun hala sömürge dönemi parasını kullanmasına tepkisini, 5 binlik CFA banknotu yakarak göstermişti.

Ülkenin İçişleri Bakanlığı, bu hareketin "Afrika devletlerini aşağılamak ve kamu düzenini bozmak" niteliği taşıdığı gerekçesiyle Seba'yı gözaltına almış, daha sonra beraberindeki birkaç aktivistle beraber sınır dışı etmişti.

Bunun üzerine birçok Senegalli aktivist, Senegal'in bir hukuk devleti olduğunu belirterek Seba'nın sınır dışı edilmesini protesto etmek için Dakar Havaalanı'na giderek kendisini desteklemişti.

Seba, Frank CFA'nın kullanılmaması için Fransızca konuşan birçok Afrika ülkesinde gösteriler düzenliyor.