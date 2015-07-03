Anelka futbolcu-teknik direktör oldu

ANKARA - Hindistan Süper Ligi ekiplerinden Mumbai City, Fransız yıldız Nicolas Anelka'yı futbolcu-teknik direktör olarak takımın başına getirdi.

Kulübün sosyal paylaşım sitesi resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Anelka'nın Mumbai City'de önümüzdeki sezon futbolcu-teknik direktör olarak görev alacağı belirtildi.

Futbol kariyerinde Fenerbahçe'nin yanı sıra Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Juventus ve Chelsea gibi dünyaca ünlü kulüplerde oynayan 36 yaşındaki Anelka, geçen sezon ise Mumbai City'de forma giymişti.