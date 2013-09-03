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Andorra mesaisi başladı

A Milli Futbol Takımı, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Andorra ile yapacağı maç öncesi, ilk antrenmanını yaptı.

Andorra mesaisi başladı

A Milli Futbol Takımı, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Andorra ile yapacağı maç öncesi, ilk antrenmanını yaptı.

03 Eylül 2013 Salı 08:18
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Andorra mesaisi başladı
İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda 6 Eylül Cuma günü Kayseri'de Andorra ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

İstanbul'da dün akşamdan itibaren toplanmaya başlayan ay-yıldızlı ekip, teknik direktör Fatih Terim ve yardımcısı Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenmana çıktı.

Ay-yıldızlı ekibin ilk antrenmanına, 9 futbolcu katılmazken, çalışmada 15 oyuncu yer aldı.

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor ile yaptığı maçta forma giyen futbolculardan Olcay Şahan, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve Tolga Zengin, otelde yenileme antrenmanı yaptığı için antrenmana katılmadı. Trabzonspor'un ligdeki Akhisar Belediyespor maçında forma giyen oyuncular Onur Kıvrak ve Aykut Demir, yenileme çalışması yaptıkları için antrenmanda yer almadı.

Antrenmanın gerçekleştiği saatte İstanbul'a gelen Arda Turan ve Mevlüt Erdinç'in yer almadığı antrenmana, otelde yenileme programı uygulanan Nuri Şahin de katılmadı.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna ilk kez çağırılan Kayserisporlu Salih Dursun ve Hamburglu Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı ekiple ilk antrenmanlarına çıktılar.

Orta alanda topla koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla antrenmana başlayan milliler, daha sonra isabetli pasa yönelik dayanıklılık çalıştı. Millilerin antrenmanı, normal maç temposunun uygulandığı yarı sahadaki hücum ve savunma ağırlıklı çalışmayla tamamlandı.

Bu arada, A Milli Futbol Takımı'nın 10 Eylül Salı günü deplasmanda Romanya ile yapacağı maç öncesi, Bükreş'teki Ulusal Arena'nın kötü olan zemininin yenilendiği bildirildi.

A Milli Futbol Takımı, Andorra maçının hazırlıklarını, bugün akşam aynı tesislerde sürdürecek.

Terim bin 419 gün sonra milli takım ile antrenmanda

Teknik direktör Fatih Terim, bin 419 gün sonra A Milli Futbol Takımı'nın başında antrenmana çıktı.

Daha önce iki dönem milli takımı çalıştıran Terim, ay-yıldızlı ekiple son antrenmanına, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ermenistan ile yapılan maç öncesinde, 13 Ekim 2009'da Bursa Atatürk Stadı'nda çıkmıştı.

A Milli Futbol Takımı'nın teknik patronluğunu da 2014 yılının mayıs ayına kadar üstlenen Galatasaray Teknik Direktörü Terim, 3 yıl 10 ay 19 günlük süreden sonra, bir antrenmanda milli takımın başında yer aldı.

AA

Son Güncelleme: 03.09.2013 08:18
Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol
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