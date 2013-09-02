Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Andorra maçı biletleri satılıyor

A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ile yapacağı maçın biletleri satılıyor

Andorra maçı biletleri satılıyor

A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ile yapacağı maçın biletleri satılıyor

02 Eylül 2013 Pazartesi 10:04
748 Okunma
Andorra maçı biletleri satılıyor

A Milli Futbol Takımı'nın, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda 6 Eylül Cuma günü Kayseri'de Andorra ile yapacağı maçın biletlerinin stat gişelerinden satışı başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden satışı devam eden biletlerin bugünden itibaren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nın gişelerinden de satışa sunulduğu bildirildi.
Üç ayrı kategoride hazırlanan, fiyatları 10, 20 ve 30 lira olan biletlerin, gişelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası alınarak satılacağı, bir kişinin kimlik numaralarını ibraz ederek en fazla 4 bilet satın alabileceği kaydedildi.
Bu arada, engelli vatandaşlara, gazilere ve refakatçilerine verilen ücretsiz biletlerin, stadın engelli tribün kapasitesi oranında maçtan bir gün önce teslim edileceği ifade edildi.

AA

Son Güncelleme: 02.09.2013 10:07
Anahtar Kelimeler:
A Milli Takım2014 Dünya KupasıTürkiye-Andorra MaçıAvrupa Elemeleri D Grubu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ