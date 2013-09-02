Andorra maçı biletleri satılıyor

A Milli Futbol Takımı'nın, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda 6 Eylül Cuma günü Kayseri'de Andorra ile yapacağı maçın biletlerinin stat gişelerinden satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden satışı devam eden biletlerin bugünden itibaren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nın gişelerinden de satışa sunulduğu bildirildi.

Üç ayrı kategoride hazırlanan, fiyatları 10, 20 ve 30 lira olan biletlerin, gişelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası alınarak satılacağı, bir kişinin kimlik numaralarını ibraz ederek en fazla 4 bilet satın alabileceği kaydedildi.

Bu arada, engelli vatandaşlara, gazilere ve refakatçilerine verilen ücretsiz biletlerin, stadın engelli tribün kapasitesi oranında maçtan bir gün önce teslim edileceği ifade edildi.



