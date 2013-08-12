Anadolu Selçukluspor Kızılcahamam'a gitti

KONYA (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Anadolu Selçukluspor, 2013-2014 sezonunu ikinci etap kamp çalışmalarını Kızılcahamam'da sürdürecek.
Sezon hazırlıklarının ilk etabını Konya Büyükşehir Belediyesi Kayacık Tesisleri'nde tamamlayan yeşil-beyazlılar, ikinci hazırlık dönemini 12-25 Ağustos tarihlerinde Kızılcahaman'daki Patalya Thermal Resort Otel'de gerçekleştirecek
Anadolu Selçukluspor'un 28 kişilik kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:
"Mehmet Zeki Uçan, Deniz Yıdırım, Mehmet Doğan, Sami Abacı, Volkan Fındıklı, Can Demir Aktav, Nuh Aşkın, Onur Uğur, Serkan Abaz, Fikret Topaloğlu, Emrah Çetin, Ahmet Önay, Mehmet Abdullah Çoban, Mert Bakırsini, Ramazan Durdu, Serhat Mermer, Emre Okatan, Abdülkerim Kılıç, Feyyaz Belen, Gökay Işıtan, Murat Can Bölükbaşı, İsmail Bulut, İsmail Türk, Aykut Uluç Emre Akdağ, Yaser Hacımustafaoğlu ve Muhammet Cihat Kocatürk."
AA
Son Güncelleme: 12.08.2013 14:29