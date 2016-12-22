Geride kalan sezon İspanya'nın Joventut takımında forma giyen 25 yaşında ve 1,93 metre boyundaki oyun kurucunun, 33 müsabakada 13,2 sayı, 2,7 ribaunt, 1,4 asist ortalamaları ile mücadele ettiği aktarıldı.
Brandon Paul, 2016 NBA Yaz Ligi'nde Charlotte Hornets ve Philadelphia 76ers formaları giydikten sonra Philadelphia ekibiyle sözleşme imzaladı. Burada dört hazırlık maçına çıkan oyuncu, daha sonra takımıyla yollarını ayırdı.
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