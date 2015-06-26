Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Anadolu Efes'e Ivkovic de yetmedi

Türkiye Basketbol Ligi'nde Spor Toto play-off final serisinde Pınar Karşıyaka'nın 4-1 gerisinde kalan ve şampiyonluğu rakibine kaptıran Anadolu Efes, üst üste 6. sezonunda hüsran yaşadı

Anadolu Efes'e Ivkovic de yetmedi

Türkiye Basketbol Ligi'nde Spor Toto play-off final serisinde Pınar Karşıyaka'nın 4-1 gerisinde kalan ve şampiyonluğu rakibine kaptıran Anadolu Efes, üst üste 6. sezonunda hüsran yaşadı

26 Haziran 2015 Cuma 12:35
350 Okunma
Anadolu Efes'e Ivkovic de yetmedi

İSTANBUL - Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) Spor Toto play-off final serisinde Pınar Karşıyaka'nın 4-1 gerisinde kalan ve şampiyonluğu rakibine kaptıran Anadolu Efes, üst üste 6. sezonunda hüsran yaşadı.

Ligdeki son şampiyonluğunu 2008-2009'da alan lacivert beyazlıların, Türkiye Basketbol Ligi'ndeki 6 sezonluk şampiyonluk hasretini, Avrupa'nın tecrübeli başantrenörlerinden Dusan Ivkovic de dindiremedi. Sezon başında takımın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı; Nenad Krstic, Stratos Perperoglou, Dario Saric, Dontaye Draper, Stephane Lasme, Matt Janning ve Thomas Heurtel takviyelerine rağmen takımı şampiyonluğa ulaştıramadı. 

Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım durumunda bulunan Anadolu Efes, ligde 13 kez mutlu sona ulaştı ve son şampiyonluğunu 6 yıl önce 2008-2009 sezonunda elde etti. 2011-12 sezonunda adını Anadolu Efes olarak değiştiren lacivert-beyazlı ekip, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu ise 1978-79 sezonunda aldı. Ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında 4 şampiyonluk elde eden lacivert-beyazlılar, üst üste aldığı başarılarla adını tarihe yazdırdı.

Son şampiyonluğu Ergin Ataman getirdi

Lacivert-beyazlı takıma, son şampiyonluğu ise şu an Galatasaray'ın başında bulunan Ergin Ataman getirdi.

Ataman, 2008-2009 sezonunda takımı şampiyonluğa taşırken, bu Anadolu Efes'in ligdeki son kupası oldu.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 12:17
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efesönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ