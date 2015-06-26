Anadolu Efes'e Ivkovic de yetmedi

İSTANBUL - Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) Spor Toto play-off final serisinde Pınar Karşıyaka'nın 4-1 gerisinde kalan ve şampiyonluğu rakibine kaptıran Anadolu Efes, üst üste 6. sezonunda hüsran yaşadı.

Ligdeki son şampiyonluğunu 2008-2009'da alan lacivert beyazlıların, Türkiye Basketbol Ligi'ndeki 6 sezonluk şampiyonluk hasretini, Avrupa'nın tecrübeli başantrenörlerinden Dusan Ivkovic de dindiremedi. Sezon başında takımın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı; Nenad Krstic, Stratos Perperoglou, Dario Saric, Dontaye Draper, Stephane Lasme, Matt Janning ve Thomas Heurtel takviyelerine rağmen takımı şampiyonluğa ulaştıramadı.

Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım durumunda bulunan Anadolu Efes, ligde 13 kez mutlu sona ulaştı ve son şampiyonluğunu 6 yıl önce 2008-2009 sezonunda elde etti. 2011-12 sezonunda adını Anadolu Efes olarak değiştiren lacivert-beyazlı ekip, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu ise 1978-79 sezonunda aldı. Ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında 4 şampiyonluk elde eden lacivert-beyazlılar, üst üste aldığı başarılarla adını tarihe yazdırdı.

Son şampiyonluğu Ergin Ataman getirdi

Lacivert-beyazlı takıma, son şampiyonluğu ise şu an Galatasaray'ın başında bulunan Ergin Ataman getirdi.

Ataman, 2008-2009 sezonunda takımı şampiyonluğa taşırken, bu Anadolu Efes'in ligdeki son kupası oldu.