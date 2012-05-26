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Anadolu Efes'e ceza

Anadolu Efes Başantrenörü Zouros'a 1 maç müsabakadan men, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Özilhan'a ise 30 gün hak mahrumiyeti verildi.

Anadolu Efes'e ceza

Anadolu Efes Başantrenörü Zouros'a 1 maç müsabakadan men, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Özilhan'a ise 30 gün hak mahrumiyeti verildi.

26 Mayıs 2012 Cumartesi 17:27
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Anadolu Efes'e ceza

İSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamada, Beko Basketbol Ligi play-off yarı final serisinde 23 Mayıs'ta Anadolu Efes ile Banvit arasında oynanan karşılaşma sonunda, yardımcı hakemin üzerine yürüyerek kendisine uygunsuz ve küfürlü sözler sarf etmesi nedeniyle Anadolu Efes Başantrenörü Ilias Zouros'un, Disiplin Yönergesi'nin 36. maddesi gereğince 2 maç müsabakalardan men ve 4 bin lira para cezası ile tecziyesine karar verildiği açıklandı. Ancak, kendisinin tahrik altında bulunması ve savunmasındaki samimi pişmanlığı dikkate alınarak, 14. madde kapsamında müsabakadan men cezasında indirime gidilerek, netice olarak kendisine 1 maç müsabakadan men ve 4 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Ilias Zouros, Anadolu Efes'in bu akşam Banvit ile deplasmanda oynayacağı play-off yarı final serisi 5. ve son maçında takımının başında yer alamayacak.

Özilhan'a 30 gün hak mahrumiyeti
TBF Disiplin Kurulu, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan'a ise 30 gün hak mahrumiyeti ve 5 bin lira para cezası verdi.
Açıklamada, ''Müsabaka sonrasında Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ile oğlunun (taraftar sıfatıyla) hakem odasına giderek müsabaka hakemlerine yönelik uygunsuz sözler söylemeleri'' nedeniyle Tuncay Özilhan'ın, Disiplin Yönergesi'nin 36. maddesi gereğince, 30 gün hak mahrumiyeti ve 5 bin lira para cezasıyla cezalandırıldığı bildirildi.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 09:28
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efese Ceza
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