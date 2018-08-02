Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94309
ALTIN
199.006
DOLAR
5.0803
STERLİN
6.6339
EURO
5.9003
Bu hafta 8 film vizyonda
Bu hafta 8 film vizyonda
İhracatta yeni rekor
İhracatta yeni rekor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu belli oldu
E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu belli...
Kimyasal bileşen farelerde kelliği durduruyor
Kimyasal bileşen farelerde kelliği durduruyor

Anadolu Efes'ten sosyal sorumluluk projesi

Çanakkale ve Balıkesir'de mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına 4 hafta boyunca, basketbol aracılığıyla sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen eğitimler verilecek.

Anadolu Efes'ten sosyal sorumluluk projesi

Çanakkale ve Balıkesir'de mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına 4 hafta boyunca, basketbol aracılığıyla sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen eğitimler verilecek.

02 Ağustos 2018 Perşembe 13:37
0 Okunma
Anadolu Efes'ten sosyal sorumluluk projesi

Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu Grubu'nun tarım markası Anadolu Etap iş birliği ile gerçekleştirilen "MİÇO Sahada" projesi, Anadolu Etap'ın Çanakkale ve Balıkesir'de bulunan çiftliklerinde başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Etap'ın bu iki şehirdeki çiftliklerinde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına dört hafta boyunca, basketbol aracılığı ile sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen eğitimler verilecek.

Proje kapsamında 109 çocuğun etiğimlerini Anadolu Efes'in deneyimli antrenörleri üstlenecek. Çocuklar, iletişim kurma, takım çalışması, odaklanma, problem çözme gibi konularda eğitim alacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesMİÇO Sahada
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Yüzme Şampiyonası yarın başlıyor
Avrupa Yüzme Şampiyonası yarın başlıyor
Erkan Zengin Fatih Karagümrük'te
Erkan Zengin Fatih Karagümrük'te
TOFAŞ'a ABD'li oyun kurucu
TOFAŞ'a ABD'li oyun kurucu
Oğuzhan Özyakup'un tercihi 'sekiz numara'
Oğuzhan Özyakup'un tercihi 'sekiz numara'
Erzurumspor'da transferlere 'kara kış' engeli
Erzurumspor'da transferlere 'kara kış' engeli
Toure resmen Trabzonspor'da
Toure resmen Trabzonspor'da
E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu belli oldu
E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu belli oldu
VAR'ın tanıtım toplantısı yarın yapılacak
VAR'ın tanıtım toplantısı yarın yapılacak
Beşiktaş'ta yeni transferler imzalıyor
Beşiktaş'ta yeni transferler imzalıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ