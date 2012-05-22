Anadolu Efes seride öne geçti

Maça sert savunma yaparak başlayan Anadolu Efes, pota altından bulduğu basketlerle rakibine üstünlük kurdu. Sayı bulmakta zorlanan Banvit karşısında 9. dakikada 10 sayılık farka ulaşan (17-7) Anadolu Efes, ilk periyotu 17-9 önde geçti.

İkinci periyotta konuk ekip Banvit, Bayramovic ve Davis'in sayılarıyla farkı azalttı. Banvit, 16. dakikada Willams'ın basketiyle farkı 2 sayıya (23-21) kadar düşürmesine karşın Anadolu Efes, Cenk Akyol'un basketleriyle farkı açıp, devreyi 37-28 önde kapadı.

Üçüncü periyota Doğuş Balbay'ın sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, üstünlüğünü sürdürdü. Doğuş Balbay ve Cenk Akyol'un üç sayılık atışıyla 29. dakikada farkı 19 sayıya (55-36) çıkaran lacivert-beyazlılar, son periyota 57-40 önde girdi.

Son periyotta farkı azaltmak için çaba gösteren Banvit, Anadolu Efes savunmasını aşmakta zorlandı. Son bölümde rahat bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes karşılaşmadan 68-55 galip ayrılıp seride durumu 2-1'e getirdi.