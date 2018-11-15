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Anadolu Efes, Panathinaikos'u ağırlayacak

Lacivert-beyazlı erkek basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın sahasında Yunanistan temsilcisiyle karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes, Panathinaikos'u ağırlayacak

Lacivert-beyazlı erkek basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın sahasında Yunanistan temsilcisiyle karşı karşıya gelecek.

15 Kasım 2018 Perşembe 09:53
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Anadolu Efes, Panathinaikos'u ağırlayacak

İSTANBUL

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın sahasında Yunanistantemsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports HD 3'ten naklen yayınlanacak.

Anadolu Efes, bu kulvarda son olarak deplasmanda İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını 94-90 mağlup etmişti. Ligde geride kalan 6 maçta 4 galibiyeti bulunan lacivert-beyazlılar, averajla 7. basamakta yer alıyor.

Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip konuk ekip ise averajla 4. sırada bulunuyor.

Avrupa'daki 628. maç

Anadolu Efes, Panathinaikos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 628. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 627 karşılaşmada 344 galibiyet ve 283 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 380. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 187 galibiyet ve 192 yenilgi gördü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesPanathinaikos
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