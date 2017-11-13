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'Anadolu Efes'in hedef küçültme ihtimali yok'

Anadolu Efes Kulübü Genel Direktörü Yılmaz, "Anadolu Efes'in hedef küçültme ihtimali yok. Anadolu Efes, Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri." dedi.

'Anadolu Efes'in hedef küçültme ihtimali yok'

Anadolu Efes Kulübü Genel Direktörü Yılmaz, "Anadolu Efes'in hedef küçültme ihtimali yok. Anadolu Efes, Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri." dedi.

13 Kasım 2017 Pazartesi 13:19
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'Anadolu Efes'in hedef küçültme ihtimali yok'

Anadolu Efes Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, lacivert-beyazlı basketbol takımının hedefinin hiçbir zaman küçülmediğini söyledi.

Alper Yılmaz, yaptığı açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini 6. haftada alan Anadolu Efes'in sezon sonu çok iyi yerlerde olacağını belirtti.

Geçmiş sezonlara oranla daha düşük bir bütçeyle yola çıktıklarına değinen Yılmaz, "Anadolu Efes'in hedef küçültme ihtimali yok. Anadolu Efes, Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri. Hedefimiz her zaman Türk basketbolunu Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmektir. Her sene Avrupa Ligi'nde en son noktaya gitmek için yola çıkıyoruz. Geçen yıl son maçta Dörtlü Final'i kaçırdık. Bu sene öncelikli hedef play-off'a ev sahibi avantajıyla girip Dörtlü Final'e gitmek. İnşallah, Avrupa Ligi'nde Belgrad'daki dört takımdan biri oluruz. Kolay değil ama Anadolu Efes'in hedefi her zaman budur." ifadelerini kullandı.

"Özlediğimiz şampiyonluğa bu sezon ulaşmak istiyoruz"

Lacivert-beyazlı kulübün genel direktörü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde özledikleri şampiyonluğa bu sezon ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Son şampiyonluğunu 2008-2009'da yaşayan lacivert-beyazlıların bu sezon zafere ulaşacağını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye Ligi, 3-4 yıldır Avrupa'nın en iyi 2 liginden biri. Gittikçe kalite artıyor. Avrupa Ligi'nin dönüşünden sonra Türkiye'de lig oynamak zorlaşıyor. İlk 8'de kalıp Türkiye Kupası'na katılacağız. Daha sonra da ligin sonunda play-off'a en iyi yerde gireceğiz. Türkiye'de özlediğimiz şampiyonluğa bu sezon ulaşmak istiyoruz. Her takım için 3 kulvarda oynamak zordur. Elimizden geleni yapıp istediklerimizi yapmak istiyoruz."

Alper Yılmaz, sezona özellikle THY Avrupa Ligi'nde istedikleri gibi başlayamadıklarının altını çizerek, "Sezona hiç istemediğimiz gibi bir başlangıç yaptık. Avrupa Ligi çok zor. İlk galibiyetimizi geçen hafta Barcelona deplasmanında aldık. Bunun bir anlam ifade edebilmesi için devamını getirmemiz lazım. Önümüzde 25 maç var ve play-off'lara kalmalıyız. Bu çok kolay bir şey değil. Bundan sonra daha iyi takım oyunu oynayıp daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız. Bu hafta oynayacağımız 2 maçı da kazanmalıyız. Her maç birbirinden zor. Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyiz bunu göstermek için de sahada elimizden geleni yapmalıyız." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesAlper Yılmaz
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