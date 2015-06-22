Anadolu Efes Derrick Brown ile anlaştı

İSTANBUL - Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluğu Pınar Karşıyaka'ya kaptıran Anadolu Efes, yeni sezonun kadrosunu oluşturmaya başladı.



Lacivert-beyazlı kulüp, ilk transferini forvet pozisyonuna yaptı ve Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımından 28 yaşındaki ABD'li Derrick Brown ile anlaştı. Geçen sezon Rus ekibiyle ULEB Kupası'nda mücadele eden 2,03 metre boyundaki Brown, 18 maçta 15,4 sayı, 5,2 ribaunt ve 2,8 asistle oynadı.



Anadolu Efes, oyun kurucu ve pota altı için de görüşmelerini sürdürüyor. Pota altı için Olympiakos'tan ABD'li Bryant Dunston'ı düşünen lacivert-beyazlı takım, oyun kurucu pozisyonuna da Uruguaylı Jayson Granger'i transfer etmeyi planlıyor.

