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Ampute milliler yeni başarılar için Meksika'ya gitti

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı bugün başlayıp 5 Kasım'da sona erecek 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası mücadeleleri için Meksika'ya hareket etti.

Ampute milliler yeni başarılar için Meksika'ya gitti

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı bugün başlayıp 5 Kasım'da sona erecek 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası mücadeleleri için Meksika'ya hareket etti.

24 Ekim 2018 Çarşamba 09:35
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Ampute milliler yeni başarılar için Meksika'ya gitti

İSTANBUL 

Meksika'da bugün başlayıp 5 Kasım'da sona erecek 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'na katılacak Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı kafilesi Atatürk Havalimanı'ndan bu ülkeye hareket etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, uçuş öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 Avrupa Şampiyonu milli takımın bu kez yeni başarılar kazanmak için dünya kupasında mücadele edeceğini söyledi.

"Meksika'da ciddi rakiplerle karşılaşacağız"

Uzun süren bir hazırlık döneminden sonra Meksika'da ciddi rakiplerle karşılaşacaklarını belirten Uztürk, "Grubumuzda Kenya, ABD ve Liberya var. Bildiğimiz kadarıyla (turnuvada) Rusya, Angola, İngiltere gibi önemli ülkeler de var. İyi bir hazırlıkla, inançlı ve iddialı olarak gidiyoruz. Amacımız, inşallah dünya kupasını ülkemize getirmek. Bu inançla ülkemize güzel haberler ulaştıracağız ve dünya kupasını, büyük bir istekle, arzuyla ekibimizle beraber kucaklayacağız." dedi.

"Her zaman Türk halkına bir borcumuz var"

Takım kaptanı Osman Çakmak ise dünya kupası mücadelelerine çok iyi motive olduklarını dile getirdi.

Türkiye'ye kupayla dönmek istediklerini kaydeden Çakmak, "Bir numara olmak istiyorsak, bizim gözümüzde her zaman Türk halkına bir borcumuz var. Bir numara olan dünya kupasını inşallah gruptan lider çıkıp ondan sonra gelecek muhtemel rakiplerimizi, onlarla karşılaşıp 24 ülkenin katılımıyla organize edilen çok büyük bu organizasyonda bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Rahmi Özcan da kendilerini zorlu bir dünya kupası mücadelesinin beklediğini anlatarak, "Dünyanın en iyi takımları orada. İnşallah dünya kupasını getirip ülkemize armağan etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kafile, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yollarına ait bir uçakla yola çıktı.

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, F Grubu'nda 29 Ekim Pazartesi günü TSİ 01.00'de Kenya, 30 Ekim Salı günü TSİ 03.00'te Liberya, 31 Ekim Çarşamba günü ise TSİ 02.00'de ABD ile karşılaşacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
AmputeMilli TakımMeksikaFutbol
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