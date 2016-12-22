ELAZIĞ
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı Şehmus Özer (36), Elazığ'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Malatya'dan Diyarbakır'a hareket eden Şehmus Özer'in kullandığı 35 SEH 77 plakalı otomobil, Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarındaki Yedipınar köyü mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Şehmus olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay yerinden alınan futbolcunun cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen, Şehmus'un hayatını kaybetmesi dolayısıyla büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Şehmus, takıma büyük katkı sunan ve futbolculara ağabeylik yapan biriydi." ifadesini kullandı.
Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcusu Şehmus Özer'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler'in yarın Gençlerbirliği ile oynaması gereken Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçını erteledi.
TFF, Diyarbakır Seyrantepe Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın tarihini daha sonra açıklayacak.
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