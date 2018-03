Amatörün 'Pascal'ı 22 yıla 1078 gol sığdırdı

İSTANBUL - Futbol kariyerinde toplam 1078 gol atan amatör futbolcu Ercan Sadi, ağabeyinin gol sayılarını tutması üzerine her golünü ve pozisyonunu not ettiğini belirterek, "22 yıllık futbol kariyerimde toplamda 1078 gol attım. Bunun 525'i altyapıda attığım goller" dedi.



Futbola Rami altyapısında başlayan Ercan Sadi, 22 yılık futbol kariyerinde 1078 gol atma başarısı gösterdi.



32 yaşındaki futbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1992'de futbola başladığını ancak ilk resmi maçına 1993 yılında Rami forması altında çıktığını kaydetti.



Rami, Rami Yenimahallespor, Sultangazispor, Topçular ve Barbarosspor kulüplerinde oynadığını anlatan Ercan, 1993-2001 yıllarında altyapıda 525 gol atma başarısı gösterdiğini söyledi. Rami'de forma giydiği yıllarda toplamda 777 gole imza attığını kaybeden Ercan, bu kulübün tarihine geçtiğini vurguladı.



Ercan Sadi, geçen sezon 1. Amatör Lig'e yükselen Rami Yenimahallespor'da mücadele ettiğini belirterek, "Topçular ve Barbarosspor ile bir sezonda iki şampiyonluk yaşadım. Rami'de 2, Rami Yenimahalle ve Sultangazispor'da şampiyonluklara tanıklık ettim. Rami'de yaşadığım gol krallığı ve kariyerimdeki 1078 golle başarıda değişmez oyuncu oldum" ifadelerini kullandı.



Amatör ruhun "Pascal"ı



Özellikle hava toplarındaki başarısından söz eden tecrübeli sporcu Ercan, ceza saha içerisinde kafa vuruşuyla yaklaşık 350 gol attığını bildirdi.



Ercan, sözlerine şöyle devam etti:



"Ağabeyim de Rami'de kaptanlık yaptı. Onun maçlarını seyrederek büyüdüm. Ağabeyim gol sayılarını tuttuğunu görünce, ben de altyapıdan beri attığım her golü ve pozisyonunu yazmaya başladım. 22 yıllık futbol kariyerimde toplamda 1078 gol atmışım. Bu gerçekten büyük bir rakam. En az 4 kere, bir maçta 6 gol attım."



Beşiktaş'a olan hayranlığını gizlemeyen futbolcu Ercan, siyah-beyazlı kulüpte forma terletmeyi çok istediğini ancak yaşı gereği bunun artık çok geç olduğunu belirtti.



Beşiktaş'ta 2000-2001 ve 2002-2003 sezonlarında yer alan Pascal Nouma'ya benzetildiği için "Pascal" olarak anıldığını ifade eden Ercan, "Kafa golleri ve oyun tarzımızın benzerliği nedeniyle taraftarlar 'Pascal' lakabı taktı. Herkes 'Pascal' diye sesleniyor, adımı unuttum diyebilirim" şeklinde konuştu.



'Semtimin çocuklarına tecrübelerimi aktarmak istiyorum'



Ercan Sadi, 10 yıl önce, Eyüpspor'un daveti üzerine 15 günlük kampta yer aldığını anlatarak, "Adanaspor ile yapılan hazırlık maçında 15 dakika forma giydim bir de gol attım ama sanırım hocanın istediği şeyleri yapamadığım için adımı gönderilecekler listesine yazmışlar. Sağlık olsun" dedi.



Gelecek sezon için Rami Yenimahallespor'da yüksek ihtimal kalmayacağını ifade eden Ercan Sadi, 1. Amatör Küme'de mücadele eden Topçularspor ile görüşme halinde olduğunu orada mücadele edeceğini söyledi.



Ercan sakatlık yaşamadığı sürece 3 yıl daha oynamak istediğini bildirerek, "Şu an aktif sporculuğumu sürdürdüğüm için hocalık yapmaya zamanım kalmıyor ama 3 yıl sonra altyapıdaki sporculara hocalık yapmak istiyorum. Futbol yaşantım bittikten sonra semtimizin çocuklarına faydalı olmak istiyorum. Bilgi, birikim ve tecrübelerimi aktarmak istiyorum" şeklinde konuştu.