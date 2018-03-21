"Amacımız geleceği inşa etmek"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, UEFA Uluslar Ligi ve Avrupa Futbol Şampiyonası hedefiyle zorlu bir yolculuğa çıktıklarını belirtti.

Ay-yıldızlıların 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı müsabaka öncesi maç kitabında "Geleceği inşa ediyoruz." başlığı altında görüşlerini aktaran Lucescu, "Geçmişten ders alarak geleceğe bakıyor ve yeni bir ekip kuruyoruz. Takdir edersiniz ki bu hiç de kolay bir iş değil. İrlanda Cumhuriyeti maçıyla mart ve mayıs-haziran periyodunda çok fazla hazırlık karşılaşması oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte form ve sağlık durumları elverdiği sürece milli takıma katkı sağlayacak bütün tecrübeli oyunculara kapılarının açık olduğunu vurgulayan Lucescu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de futbola gönül vermiş, futbol adına çalışan herkese sesleniyorum: Amacımız günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmek. Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığı için çok yoğun bir mesai harcıyor. Elimizdeki stadyumlar Avrupa'da yok. Futbolun tüm paydaşları, akademilere, altyapıya ve gençlere daha fazla önem vermeli. Milli Takım'ın gelecekteki mutluluğu, tamamen yeni nesiller için ne yaptığımıza bağlı. Eminim ki çıktığımız bu yolun sonunda karakteristik bir oyun yapısı olan, futbolcuların yeteneklerine uygun, uluslararası organizasyonlara katılımda süreklilik gösteren bir milli takım ortaya çıkacaktır."