İSTANBUL - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Hakan Kazancı, 11 Mayıs Perşembe günü başlayacak Etnospor Kültür Festivali'ne bu sene 500 bin ile bir milyon arasında ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Anadolu Ajansının da global basın sponsoru olduğu festival öncesi hazırlıklarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kazancı, Küçükçekmece'de gerçekleştirdikleri etkinliğin ardından ikincisini Yenikapı Meydanı'nda yapacaklarını hatırlatarak, "Bu alan mitingler için yapıldı. Büyük bir alan. Kendimize inanıyoruz. Gelen talepleri değerlendirdiğimizde ziyaretçi sayısının 500 bin ile bir milyon civarında olacağını söylersek abartı olmayacaktır." dedi.

Aynı zamanda Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı olan Hakan Kazancı, geçen seneki etkinliğin kararını kısa sürede aldıklarını ve 40 gün gibi kısa bir dönemde organizasyonu yaptıklarını belirterek, "Araya 15 Temmuz gibi kötü bir gün girdi. Buna rağmen düzenledik. Konserlere yer vermedik. Biraz tedirgin olduk katılım olacak mıdır diye ama 150 bin kişiyi kayıtlı olarak gördük. Pazar günü katılımın 350 bine ulaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Dönüşler konusunda araştırma şirketlerimizden sonuçları aldık. Yüzde 99 derecesinde memnuniyetle karşılaştık. Eksiklerimizi göreceğiz ve tamamlayacağız. Üzerine koyarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Etnospor Kültür Festivali'ni ilk kez yapacakları Yenikapı Meydanı'nın büyük oranda hazır olduğunu kaydeden Kazancı, "Alanımız salı günü tamamıyla bitmiş olur. Çarşamba provasını yapacağız. Perşembe de tüm halkımıza sunmuş olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Amaç olimpik hale getirmek

Geleneksel sporların Türk halkının genlerinde olduğunu aktaran Kazancı, "İnşallah 5 sene sonra global hale getirmek istiyoruz. Kanımızda olan sporlarımızı gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz. Amaç Etnospor Kültür Festivali'ni olimpik hale getirmek." görüşlerine yer verdi.

Başka ülkelerden katılım olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Kazancı, "Bu sene de Kırgız arkadaşlarımız var. Şu anda yaptığımız festival Türk kültüren uygun bir festival. Global anlamda daha ilerleyen senelerde yapacağız." şeklinde konuştu.

Çeşitli etkinlikler olacak

Festival boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili bilgi veren Hakan Kazancı, şöyle devam etti:

"Alanımızda geçen sene olduğu gibi bu sene de 42 kıllı keçe çadırı ve bir tane büyük oba çadırımız olacak. Bu çadırlarımızda 14 Türk cumhuriyetlerden gelen kendilerine has kültürlere ait faaliyetler yer alacak. Bu çadırların haricinde atölye çadırlarımız olacak. Çocuklarımızın oyun alanı olacak. Gurmelerimiz olacak. Çocuklar için dondurma çadırı yer alacak. Girişimiz ücretsizdir."

Katılımcılardan gelen talepleri de değerlendirdiklerini vurgulayan Kazancı, "Genç arkadaşlar at binmek istiyor. Çocuklar için pony atlar olacak. Bunlar ücretsiz olacak. Arkadaşlarımız tüm organizasyonu gece gündüz çalışarak yerine getiriyor. Ziyaretçilerimizin maddi manevi tüm tatları yaşamalarını ve mutlu şekilde ayrılmalarını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Yenilerden biri yağlı güreşler

Hakan Kazancı, geçen seneki etkinlikten farklı olarak bu yılki festivalde Fetih Yağlı Güreş Turnuvası'nın da olacağını belirterek, "11 spor dalında etkinliğimiz olacak. 11 spor dalının haricinde yeni olarak Fetih Yağlı Güreşleri düzenleyeceğiz. 45 başpehlivan ve 125 diğer kilolarda pehlivan katılacak. Kırkpınar Yağlı Güreşleri gibi bu turnuvanın sonunda kazanana altın kemer vereceğiz. Bu kemer üç sene üst üste kazanan başpehlivanın olacak." ifadelerini kullandı.

Yenikapı Meydanı'nda yapmalarının nedenine değinen Kazancı, "Hem ulaşım yönünden daha rahat olsun hem de İstanbul'un kültürel, tarihi yarımadasının noktasındayız. Bu yüzden seçtik." dedi.

Engelliler unutulmadı

Hakan Kazancı, bu seneki festivalde engelli vatandaşlar için de çeşitli organizasyonların yer alacağını dile getirdi.

Kazancı, engelliler için mas güreşinin yanı sıra mangala ve okçuluk turnuvası düzenleyeceklerini kaydederek, "Geçen sene yapılan festivalden sonra görme ve fiziksel engelli okullarda bazı faaliyetler yürüttük. Dönüşleri güzel olduğu için festivalde yapmak istedik." diye konuştu.

Etnospor'un çıkışı

Etnospor'un çıkış sürecini aktaran Hakan Kazancı, şunları söyledi:

"Başkanımız Necmettin Bilal Erdoğan, Okçular Vakfının başkanı, ok merakı ve geleneksel spora merakı malum. Dünya Göçebe Oyunları yapıldı. Kırgızistan'da yapıldı. İkincisinin yapılmasında bizden yardım istediler. Başkan Bey'e ilettim. Buna yatkın olduğu ve genetiğinde olduğu için kendisini başkan yaptık. Bilal başkanımız önderliğinde yolumuza devam edeceğiz. 23 Nisan'da tüm dünyadan gelen çocuklar gibi, festivalimizi de inşallah olimpik hale getiririz."

Kazancı, Etnospor kavramının çıkışı konusunda ise şu bilgileri verdi:

"Unutulmaya yüz tutmuş sporları gün yüzüne çıkarmak istedik. İsmin de global olmasını istedik. Bugünkü gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması için imkan sunmak lazım. Teknoloji dünyası aldı başını gidiyor. Kötü alışkanların önüne set koymuş olacağız. Kültürümüzde ve cirit sporunda yer alan bir kural; başka sporlarda yok. Rakibinizi yakalayıp ciritle vurarak puan almak yerine affederek daha çok puan alıyorsunuz. Affetme unsuru mevcut. Bu spordaki kural, dünyanın hiçbir yerinde yok. Sadece bizim kültürümüzde yer alan sporda mevcut."

Türk geleneksel sporları olarak 8 spor dalının bünyelerinde yer aldığını anlatan Kazancı, "Şalvar, aba ve kuşak güreşinin yanı sıra atlı okçuluk, binicilik şeklinde sporlarımız var. 3 tane daha ilave ettik. Mangala ve mas güreşini ilave ederek 11 spor dalını sergiliyoruz. Bu sayı inşallah artacaktır. Tüm dünya üzerinde kendi kültürüne ait unutulmaya yüz tutmuş sporların gün yüzüne çıkması için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Başka illerde de olacak

Organizasyonla ilgili geri dönüşlerde 3 günün yeterli olmadığı yönünde görüşlerin ortaya çıktığına dikkati çeken Kazancı, "Yılın belli zamanlarında olmasını talep ediyorlar. Sadece İstanbul'da değil diğer illerden gelen vatandaşlarımız da mevcut. Yedi bölgeye ait çadırlar kurulacak. Yöresel yemekleri ve kıyafetleri sunacaklar. Diğer belediyelerden gelen talep doğrultusunda Kayseri ve Gaziantep Etnospor alanı gibi alan oluşturuldu. Çizimlerini yaptık, ihalesi gerçekleştirildi ve yapılmaya başlandı. İnşallah orada da gençlerimiz sporlara güzel şekilde iştirak ederler." şeklinde görüş belirtti.

Ülkenin farklı bölgelerinde çeşitli geleneksel sporlara ilgi olduğunu kaydeden Kazancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cirit özellikle Erzurum'da öne çıkıyor. Uşak'ta da gerçekleştiriliyor. İki il arasında tatlı rekabet var. Van bölgesinde Kırgız vatandaşlarımız olduğu için kökbörü oyununu yapanlar var. Ege'de atlı okçuluk. Kızak kışın yapıldığı için Kastamonu ve Uludağ tarafında yaygın. Güreş, Kahramanmaraş'ta yapılıyor. Rahvan atlar Ege bölgesine ait."

"Kanımızda olduğu için yatkınlığımız var"

Diğer spor branşlarına göre daha mütevazı bütçelerle tesisleri ve organizasyonu yaptıklarını anlatan Hakan Kazancı, "Bir futbol sahası 50 veya daha üzeri fiyatlara mal olurken, tesislerimiz 3-5 milyona mal oluyor. Sporları yapmak isteyen sporcularımız da fazla harcamıyorlar. Kanımızda olduğu için yatkınlığımız var, rahatlıkla yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Festivalde 843 sporcu ve 133 atın yer alacağını aktaran Kazancı, şunları kaydetti:

"Bunlar kayıtlı sporcularımız. Hakem ve eğitmenlerimiz var. Federasyon olarak bu konuda çalışmalarımız var. Sporcu, hakem ve antrenör yetiştiriyoruz. Bu imkanları sunmazsak kimse bir şey yapamaz. Etnospor Konfederasyonu olarak amacımız fiziki şartları sunmak. Gerekirse at vermek, ok ve yay vermek. Bütçesi bir Futbol Federasyonu bütçesi değil. Bize sahip çıkan sponsorlarımız mevcut. Geçen seneki sponsorlarımızın üzerine 'biz de yer alalım' diyen kurum ve kuruluşlarımız oldu. İnşallah önümüzdeki seneler daha fazla olacaktır."

Çocuklar için çeşitli eğlenceler

Kazancı, çocukları da unutmadıklarını ve onlar için çeşitli sürprizler hazırladıklarını söyledi.

Çocukların oynayabileceği 26 çeşit oyunun mevcut olduğunu hatırlatan Kazancı, "Yeni nesil bunları bilmiyor, unutmuşlar. Bunları oluşturuyoruz. Bütün oyunlara iştirak edecek çocuklara güzel hediyeler ve sürprizler olacak. Yetişkinler de aynı şekilde tüm imkanlardan yararlanacak. Güzel zaman geçirecekler. Diğer spor dallarından da talep var, karate ve judo gibi, olimpik hale gelirse tabii ki onlara yer vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Geleneksel sporların tanıtımı için medyada daha fazla yer almak istediklerini kaydeden Hakan Kazancı, "Anadolu Ajansı aracılığıyla, medyada daha fazla yer alalım ve insanların beyninde kültürümüzde olan sporların yer etmesini istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Festival 4 gün sürecek

Etnospor Kültür Festivali, Yenikapı Meydanı'nda 11-14 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

"Ok Yaydan Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilecek ve 4 gün sürecek organizasyonda, vatandaşların, spor yarışmalarını izleyip, kültürel faaliyetlere dahil olabilecekleri etkinlikler düzenlenecek.

Festival kapsamında geleneksel Türk sporlarından mangala, kökbörü, kuşak güreşi, aba güreşi, atlı cirit, atlı okçuluk, aşık oyunu, şalvar güreşi, mas güreşi, yaya okçuluğu ve yağlı güreş müsabakaları gerçekleştirilecek.