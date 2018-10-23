Altınordu, 4 hafta sonra kazandı

İZMİR

Spor Toto 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde Eskişehirspor'u 2-0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Her şeye rağmen kazanmak, gelecek haftalara taşıyacağımız büyük bir moral sağladı." dedi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını, güzel futbol sergiledikleri müsabakaları kazanamadıklarını söyledi.

Eskişehirspor karşısında ilk golü hedefledikleri dakikada bulmalarına rağmen ikinci golün gecikmesinin rakibin direncini sürekli taze tutmasına neden olduğunu belirten Eroğlu, "Bu bölümlerde ise yakaladığımız pozisyonları değerlendiremeyince maç hep tehlikeli skorda devam etti." ifadesini kullandı.

Eroğlu, Hasan Hatipoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle oyundan çıkmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hemen üzerine kırmızı kart ve direkten dönen pozisyonlar geldi. 2-0’ı çok geç bulduk. Uzatmalarda ise Kemal Rüzgar’ın da sakatlanmasıyla son 2-3 dakikayı 9 kişiyi oynamak durumunda kaldık. Her şeye rağmen kazanmak, gelecek haftalara taşıyacağımız büyük bir moral sağladı."

Ligde 4 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrılan Altınordu, 9. haftayı 10 puan ve averajla 12. sırada tamamladı. İzmir temsilcisi 10. hafta mücadelesinde 28 Ekim Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor'la karşılaşacak.