Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94682
ALTIN
224.628
DOLAR
5.7056
STERLİN
7.3847
EURO
6.5274
Altınordu, 4 hafta sonra kazandı
Altınordu, 4 hafta sonra kazandı
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü
Otomobil yön levhası direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
Otomobil yön levhası direğine çarptı:...
Ehliyetine 5 kez el konuldu yine direksiyon başında alkollü yakalandı
Ehliyetine 5 kez el konuldu...
CIA Direktörü Haspel Türkiye'ye geliyor
CIA Direktörü Haspel Türkiye'ye geliyor

Altınordu, 4 hafta sonra kazandı

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu: "Her şeye rağmen kazanmak, gelecek haftalara taşıyacağımız büyük bir moral sağladı"

Altınordu, 4 hafta sonra kazandı

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu: "Her şeye rağmen kazanmak, gelecek haftalara taşıyacağımız büyük bir moral sağladı"

23 Ekim 2018 Salı 09:48
0 Okunma
Altınordu, 4 hafta sonra kazandı

İZMİR

Spor Toto 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde Eskişehirspor'u 2-0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Her şeye rağmen kazanmak, gelecek haftalara taşıyacağımız büyük bir moral sağladı." dedi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını, güzel futbol sergiledikleri müsabakaları kazanamadıklarını söyledi.

Eskişehirspor karşısında ilk golü hedefledikleri dakikada bulmalarına rağmen ikinci golün gecikmesinin rakibin direncini sürekli taze tutmasına neden olduğunu belirten Eroğlu, "Bu bölümlerde ise yakaladığımız pozisyonları değerlendiremeyince maç hep tehlikeli skorda devam etti." ifadesini kullandı. 

Eroğlu, Hasan Hatipoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle oyundan çıkmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hemen üzerine kırmızı kart ve direkten dönen pozisyonlar geldi. 2-0’ı çok geç bulduk. Uzatmalarda ise Kemal Rüzgar’ın da sakatlanmasıyla son 2-3 dakikayı 9 kişiyi oynamak durumunda kaldık. Her şeye rağmen kazanmak, gelecek haftalara taşıyacağımız büyük bir moral sağladı."

Ligde 4 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrılan Altınordu, 9. haftayı 10 puan ve averajla 12. sırada tamamladı. İzmir temsilcisi 10. hafta mücadelesinde 28 Ekim Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor'la karşılaşacak.  

AA

Anahtar Kelimeler:
AltınorduEskişehirsporSpor Toto 1. LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaman: Takımıma yakıştıramıyorum
Karaman: Takımıma yakıştıramıyorum
Trabzon'da golsüz beraberlik
Trabzon'da golsüz beraberlik
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
Galatasaray'dan Serdar Aziz açıklaması
Galatasaray'dan Serdar Aziz açıklaması
Beşiktaş-Genk maçına Polonyalı hakem
Beşiktaş-Genk maçına Polonyalı hakem
Altın madalya kazanan genç güreşçi basamakları bir bir çıkıyor
Altın madalya kazanan genç güreşçi basamakları bir bir çıkıyor
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
MKE Ankaragücü'nden Ankara'da ilk galibiyet
MKE Ankaragücü'nden Ankara'da ilk galibiyet

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ