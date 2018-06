ANKARA - Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, sezona iyi bir başlangıç yaptığını belirterek, "Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmak istiyorum." dedi.

Ramil, katıldığı yarışlarda elde ettiği dereceler ve hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Sezon başında küçük bir sakatlık geçirdiğini ve yavaş yavaş toparlandığını vurgulayan Ramil Guliyev, "Katılmam gereken bir kaç yarış daha var. Sonrasında Akdeniz Oyunları'nda yarışacağım. Asıl hedef, Berlin'de düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alması durumunda Dünya Kupası'na katılacağına dikkati çeken milli sporcu, "Dünya Kupası, kıtalararası bir yarışma. Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı alabilirsem, kupada Avrupa kıtası adına yer alacağım. Bu da önemli bir iş olur." diye konuştu.

Kazanarak rakiplerine mesaj veriyor

Elmas Lig'de gösterdiği başarılı performansa da değinen Ramil, "Dünyanın en prestijli yarışları arasında yer aldığı için, kazanmak çok önemli." şeklinde görüş belirtti.

Kazanmanın yanı sıra çok iyi atletlerle yarışmanın kendisine büyük bir tecrübe kazandırdığını anlatan dünya şampiyonu atlet, şöyle devam etti:

"Kazanmak, insanın öz güvenini de artırıyor ve kendinizi daha iyi hissettiriyor. Çok iyi sporcularla yarışıyorsunuz. Onların önünde kazandığınız zaman, rakiplerinize de mesaj vermiş oluyorsunuz. Sezona iyi bir giriş yaptım. Avrupa Şampiyonası öncesinde formumun zirvesine çıkmalıyım."

"Usain Bolt gibi favori değilim"

Ramil, Avrupa Şampiyonası'nın çok çetin müsabakalara sahne olacağına olan inancını dile getirdi.

Her sporcunun kazanmak istediği bir yarışa çıkacaklarına değinen Ramil Guliyev, şunları kaydetti:

"Usain Bolt gibi favori değilim. Sonuçta her sporcu Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak için mücadele ediyor. Şampiyonada da herkes formunun zirvesinde olacaktır. Biz de hazırlıklarımızı bu yönde yaptık. Her sene yeni sporcular geliyor. Onların başarısı da çıtayı yükseltiyor. Dün genç olanlar, bugün çok iyi koşar duruma geldi. Yarışmalar her sonuca açık. Günlük performansların da madalya mücadelesine doğrudan katkı yapacağına inanıyorum. Hedefim, tabii ki Avrupa Şampiyonası'nı altın madalyayla noktalamak."